مقام ارشد حزب الله لبنان، به دنبال حملات روز گذشته رژیم صهیونیستی در دره بقاع لبنان، تاکید کرد که این گروه دیگر چاره‌ای جز مقاومت در برابر اسرائیل ندارد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، محمود قماطی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان روز شنبه اعلام کرد: آنچه دیروز در دره بقاع رخ داد، تجاوزی جدید است که از تمام سطوح قبلی فراتر می‌رود و ما دیگر چاره‌ای جز مقاومت نداریم.

به گزارش ایرنا، حزب‌الله لبنان امروز با انتشار اطلاعیه‌هایی رسمی اعلام کرد که هفت تن از نیرو‌ها و فرماندهان این جنبش در پی «حمله غافلگیرانه رژیم صهیونیستی» به منطقه بقاع به شهادت رسیده‌اند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی جمعه شب در چند نوبت مناطقی از منطقه بقاع در شرق لبنان را بمباران کرده‌اند.

مناطق اطراف شهرک ریاق، اطراف شهرک قصرنبا، یک ساختمان در اطراف شهرک تمنین و منطقه الشعره در ارتفاعات النبی شیث، بیشترین حملات رژیم صهیونیستی را شاهد بود.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس بین این رژیم و لبنان هزاران بار آن را نقض و با تجاوز نظامی به جنوب لبنان، صد‌ها نفر از شهروندان این کشور را شهید و یا مجروح کرده و در این میان، کمیته ناظر بر اجرای آتش بس اقدام عملی برای متوقف کردن این حملات انجام نداده است.