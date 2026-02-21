جوان آنلاین: حسن عزالدین، نماینده پارلمان لبنان، در سخنانی به مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پرداخت و گفت: ایران از موضع ایمان به خدا و از جایگاه اقتدار میدانی وارد مذاکره شده است، زیرا موضع آن در مذاکرات نه‌تنها ضعیف نیست، بلکه کاملاً قدرتمند است.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به توانمندی‌های طرف مقابل افزود: این سخنان به معنای نادیده گرفتن قدرت آمریکا و هم‌پیمانانش نیست، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران این‌بار در حالی پای میز مذاکره آمده که بر میدان تکیه دارد و به ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی متکی است که به آن امکان ایستادگی در برابر آمریکا را می‌دهد.

عزالدین تصریح کرد: اگر دونالد ترامپ، آمریکا و همراهانشان تصور می‌کنند که ایران پرچم سفید (تسلیم) را بالا خواهد برد یا تسلیم شروط آنها خواهد شد، چنین اتفاقی هرگز رخ نخواهد داد. جمهوری اسلامی ایران نه از حقوق خود عقب‌نشینی می‌کند، نه از منافع ملی و قومی خود دست می‌کشد و نه امنیت، ثبات و نظام خود را معامله خواهد کرد.

نماینده پارلمان لبنان با تأکید بر ماهیت مذاکرات گفت: مذاکرات صرفاً درباره موضوع هسته‌ای است و در این چارچوب، امکان دستیابی به راه‌حلی وجود دارد که بر پایه اصل برابری و احترام به حقوق جمهوری اسلامی ایران استوار باشد.

وی هشدار داد: در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد و طرف مقابل تصمیم به اقدام نظامی علیه ایران بگیرد، باید بداند که همه توانمندی‌ها و امکانات جمهوری اسلامی ایران برای دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، دیگر سرویس‌های جاسوسی جهان و حتی ماهواره‌ها کاملاً آشکار نیست و ایران از ابزار‌ها و قابلیت‌های غافلگیرکننده‌ای برای رویارویی با آمریکا برخوردار است.

عزالدین در پایان، با اشاره به موضع امام خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برابر تهدید‌های آمریکا و حضور ناو‌های آن در منطقه گفت: پاسخ به این تهدیدها، در اختیار داشتن موشکی است که بتواند آن ناوشکن را غرق کند. این همان معادله‌ای است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن عمل می‌کند و در نهایت، شکست، خسران و فرو ریختن ابهت آمریکا رقم خواهد خورد.