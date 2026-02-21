استاندار ایلام: هفت میلیون و ۹۲۲ هزار زائر امسال از مرز مهران تردد کردند

استاندار ایلام گفت که از ابتدای امسال تا دوم اسفندماه هفت میلیون و ۹۲۲ هزار نفر از مرز بین المللی مهران تردد کرده‌اند و پیش بینی می‌شود این مقدار تا پایان سال از مرز هشت میلیون عبور کند.

جوان آنلاین: احمد کرمی عصر شنبه در نشست ستاد ویژه اربعین با اشاره به جایگاه والای فرهنگی این همایش بزرگ، اظهار کرد: جریان اربعین محصول جهاد تبیین است و حرکت میلیونی زائران در سراسر کشور به سمت مرزها، ارزشمندترین وجه این رویداد به شمار می‌رود.

به گزارش ایرنا، استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت نگاه فرابخشی به اربعین، گفت: این رویداد عظیم را فقط از منظر اقتصادی نمی‌نگریم، بلکه وجه فرهنگی آن که نماد جهاد و تبیین است، باید امسال با قدرت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

وی با ارائه آماری از تردد در مرز بین‌المللی مهران، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون (دوم اسفندماه) هفت میلیون و ۹۲۲ هزار تردد در این مرز ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از پنج درصدی را نشان می‌دهد.

استاندار ایلام با اشاره به برنامه‌ریزی برای بازگشایی هرچه بهتر مسیرها، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود این آمار با تمهیدات در نظر گرفته شده، افزایش بیشتری یابد.

کرمی بر لزوم همکاری استان‌ها در واگذاری زمین برای ارائه خدمات به زائران تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان‌های معین باید فرآیند‌های مربوطه را تسریع بخشند.

وی همچنین به نقش مؤثر نیرو‌های مسلح به ویژه ارتش در حوزه‌های درمانی و خدماتی اشاره و خواستار تصویب و جایگزینی زمین‌های مورد نیاز برای این بخش‌ها شد.

استاندار ایلام با اشاره به ظرفیت‌های استان‌های دیگر برای پشتیبانی از خدمات اربعین، گفت: استان قزوین با وجود صنایع بزرگ می‌تواند پشتیبان خوبی باشد و استان اصفهان نیز در حوزه راه‌ها همکاری خواهد داشت.

کرمی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی متعددی برای مسیر‌های منتهی به مرز مهران در دست اقدام است، اضافه کرد: بیش از ۷۰ کیلومتر پروژه راه‌سازی برای اربعین سال آینده تعریف شده و ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای این منظور اختصاص یافته است. از این میزان، ۳۰ میلیارد تومان برای احداث تقاطع غیرهمسطح کارزان و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای چهارخطه مهران، دهلران، اندیمشک در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی برای تأمین آب آشامیدنی سالم، به موضوع سیستم‌های بسته‌بندی و مجتمع‌های تأمین آب اشاره و بیان کرد: استانداری آماده تأمین بخش عمده‌ای از این نیازهاست و موضوع سردخانه و سایر اقلام مورد نیاز نیز باید مدنظر قرار گیرد.

استاندار ایلام با اشاره به مباحث فرهنگی در مسیر‌های منتهی به مرز، بر ضرورت استفاده از پرچم ایران و پرچم‌های مشکی با رعایت شئون و نگاه کارشناسی تأکید کرد.

وی از طراحی و استقرار سایت‌های موقت، نمازخانه‌ها و سیستم‌های تصفیه آب با الگوگیری از تجارب موفق خبر داد و گفت: اربعین ۱۴۰۴ فرصتی برای جبران نواقص و قوت بخشیدن به خدمات بود.