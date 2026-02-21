ضرب و شتم یک معلول در آسایشگاه فیاض بخش مشهد؛ ضارب اخراج شد

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی از ضرب و شتم یک مددجوی دارای معلولیت در آسایشگاه شهید فیاض بخش مشهد خبر داد و گفت: ضارب از محل کار اخراج و به مراجع قضایی معرفی شده است.

جوان آنلاین: مهدی برجی اظهار کرد: یکی از مددکاران «آسایشگاه فیاض‌بخش مشهد» پس از برخورد خشن با یک مددجو، اخراج و به مراجع قضایی معرفی شده است.

به گزارش مهر، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: پرونده در حال بررسی ویژه است و حتی اگر کوچک‌ترین تخلفی هم صورت گرفته باشد، کوتاه نمی‌آییم.

وی ادامه داد: به محض اطلاع از این اتفاق، بررسی را آغاز کردیم. فرد مورد نظر فعلاً از محیط کار کنار گذاشته شده و فیلم هم برای بررسی دقیق به مرجع قضایی ارسال شده است.

به گفته برجی مددجوی آسیب‌دیده یک پسر بوده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: خود فرد منکر انجام ضرب و شتم شده و از طریق یک مددکار خانم اعلام کرده کاری نکرده است. اما تصاویر ویدیو نشان می‌دهد حرف‌هایش با آنچه دیده می‌شود، ضد و نقیض است.

وی تأکید کرد: تشخیص اینکه کبودی احتمالی چشم مددجو ناشی از همین رفتار بوده یا علت دیگری داشته، بر عهده قوه قضاییه است و بهزیستی منتظر اعلام نظر رسمی خواهد ماند.

برجی بیان کرد: به دادستانی اعلام کرده‌ایم حتی اگر موضوع کوچک باشد، از آن عبور نمی‌کنیم. از بخش حقوقی هم خواسته‌ایم شکایت را پیگیری کند. این خط قرمز ماست.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی از اعزام فوری تیم نظارتی به فیاض بخش خبر داد و افزود: همه تصاویر جمع‌آوری و برای بررسی ویژه ارسال شده است.

وی در ارتباط با وضعیت کنونی مدیریت آسایشگاه و تکلیف هیئت مدیره، آن هم پس از چند اتفاق اخیر منتسب به این مرکز شبانه روزی، اظهار کرد: به مجموعه تذکر داده‌ایم. موضوع استعفا و تغییر در هیئت‌مدیره در حال پیگیری است، اما همه اینها در اختیار مستقیم بهزیستی نیست. با این حال، پیگیر هستیم تا اصلاحات انجام شود.

برجی تاکید کرد: پرونده اکنون در مسیر بررسی قضایی قرار دارد و نتیجه هرچه باشد، اطلاع‌رسانی خواهد شد.