تجهیز سومالی به جنگنده جی اف ۱۷ برای مقابله با تهدیدات اسرائیل

سومالی به جنگنده‌های پاکستانی برای مقابله با تهدیدات از جمله تحرکات رژیم اسرائیل مجهز می‌شود.

جوان آنلاین: سومالی در حال مذاکرات سطح بالا برای خرید ۲۴ فروند جنگنده JF-۱۷ تاندربلاک از پاکستان است تا با تهدیدات محتمل از جمله تهدیدات رژیم اسرائیل به ویژه تحرکات در منطقه جدایی طلب موسوم به سومالی لند مقابله کند.

به گزارش تسنیم، این معامله به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار، بزرگترین خرید دفاعی در تاریخ سومالی است. در صورت نهایی شدن این قرارداد، توازن نظامی در شاخ آفریقا دستخوش تغییر قابل‌توجهی خواهد شد و توان سومالی برای حفاظت از حاکمیت خود افزایش می‌یابد.

جنگندهٔ JF-۱۷ Block III‌ی هواپیمای نسل ۴.۵ محسوب می‌شود که به اویونیک پیشرفته، رادار آرایه فازی فعال و قابلیت شلیک موشک‌های فراتر از برد دید مجهز است. این خرید می‌تواند به سومالی کمک کند تا یک نیروی هوایی چند اسکادرانی و توانمند ایجاد کند.

هیئت‌های بلندپایه سومالی، از جمله مقام‌های نیروی هوایی، در مذاکراتی که در اسلام‌آباد انجام شده، حضور داشته‌اند.