کد خبر: 1345706
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

مخالفت اکثریت مردم انگلیس با استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور علیه ایران

مخالفت اکثریت مردم انگلیس با استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور علیه ایران نتایج تازه‌ترین نظرسنجی صورت‌گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که اکثریت مردم این کشور از سناریوی استفاده ایالات متحده از پایگاه‌های نظامی این کشور برای اقدام علیه ایران حمایت نمی‌کنند.

جوان آنلاین: مؤسسه نظرسنجی «یوگاو» در تازه‌ترین پیمایش خود که با مشارکت ۵ هزار و ۶۳۷ بزرگسال انجام شده، اعلام کرد ۵۸ درصد از مردم انگلیس با سناریوی اجازه دادن به آمریکا برای تجاوز نظامی علیه ایران از پایگاه‌های نیروی هوایی این کشور مخالفت کرده‌اند. بر اساس نتایج منتشر شده، ۳۸ درصد از شرکت‌کنندگان گزینه «مخالفت شدید» و ۲۰ درصد گزینه «تا حدی مخالف» را در این نظرسنجی انتخاب کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، یافته‌های این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد میزان مخالفت با این سناریو در میان حامیان برخی احزاب جریان اصلی انگلیس پررنگ‌تر است. طبق نظرسنجی صورت گرفته ۴۸ درصد از حامیان حزب حاکم کارگر، ۴۷ درصد از طرفداران حزب لیبرال دمکرات و ۶۸ درصد از حامیان حزب سبز بشدت مخالف چنین طرحی هستند.

این در حالی است که فضای روابط لندن و واشنگتن در روز‌های اخیر تحت تاثیر اختلاف نظر دو طرف درباره جزایر چاگوس و پایگاه دیگو گارسیا قرار گرفته و مقام‌های انگلیسی درباره صدور مجوز برای استفاده آمریکا از برخی پایگاه‌های مرتبط در سناریوی تجاوز احتمالی علیه ایران ابراز تردید کرده‌اند.

روزنامه تایمز پیشتر گزارش داده بود که دولت کی‌یر استارمر از همراهی با هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران خودداری کرده و تاکنون مجوز استفاده از پایگاه‌های نیروی هوایی انگلیس برای این منظور را صادر نکرده است.

بر اساس این گزارش، دولت انگلیس درباره صدور مجوز برای استفاده از این پایگاه‌ها ملاحظات حقوقی دارد. تایمز به نقل از منابع خود نوشت که نگرانی‌هایی در دولت وجود دارد مبنی بر اینکه همراهی با چنین اقدامی می‌تواند تبعات حقوقی بین‌المللی برای لندن به همراه داشته باشد. این در حالی است که آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های واقع در خاک انگلیس نیازمند کسب رضایت دولت لندن است.

در همین حال، روزنامه دیلی‌تلگراف نوشت که بر اساس یک مصوبه سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۱ تصویب شد، اگر انگلیس از «شرایط و اوضاع مربوط به یک اقدام متخلفانه بین‌المللی» آگاهی داشته باشد، ممکن است در قبال یک حمله غیرقانونی آمریکا به ایران مسئول شناخته شود.

این روزنامه افزود که پس از تجاوز ایالات متحده به ایران در تابستان گذشته، دولت انگلیس به طور مکرر از پاسخ به این پرسش خودداری کرده است که آیا مشاوران حقوقی دولت، آن حملات را قانونی می‌دانستند یا خیر.

بر اساس این گزارش، مسئولیت نهایی ارائه مشورت حقوقی به دولت انگلیس درباره حملات نظامی بر عهده ریچارد هرمر دادستان کل انگلیس است. او پیش از حملات آمریکا به ایران در خردادماه گذشته هشدار داده بود که هرگونه مشارکت انگلیس فراتر از دفاع از دارایی‌ها و منافع این کشور در منطقه، غیرقانونی خواهد بود.

دادستان کل انگلیس بنا بر این گزارش به دولت گفته بود که درباره ایفای هر نقشی از سوی لندن در این موضوع، به‌جز دفاع از متحدان، «نگرانی» دارد. متن کامل این مشاوره حقوقی هرگز منتشر نشد، اما منابع دولتی به دیلی‌تلگراف گفتند که انگلیس همچنان بعید است در هرگونه اقدام پیش‌دستانه علیه ایران مشارکت کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد موضع حقوقی لندن تغییری نکرده است.

بر اساس گزارش‌ها ایووت کوپر وزیر خارجه انگلیس که به ایالات متحده سفر کرده است در آستانه ملاقات با مارکو روبیو همتای آمریکایی خود بر اولویت دادن به مسیر دیپلماسی در موضوع هسته‌ای ایران تاکید کرده و گفته است که واشنگتن باید به جای تنش نظامی، با ایران مذاکره کند.

برچسب ها: انگلیس ، آمریکا ، ایران‌
