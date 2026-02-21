تسلیت سید حسن خمینی به محسن قمی در پی درگذشت برادرش

جوان آنلاین: حجتالاسلام سید حسن خمینی با صدور پیامی، درگذشت محمد قمی را به برادر آن مرحوم، حجتالاسلام محسن قمی، تسلیت گفت.
به گزارش مهر، در این پیام، سید حسن خمینی ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحوم قمی و مردم پاکدشت، از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان شکیبایی و پاداش الهی درخواست کرده است.
متن پیام به این شرح است:
«بسمه تعالی
برادر گرامی، جناب حجتالاسلام والمسلمین محسن قمی (دامت افاضاته)
ضایعه درگذشت برادر گرامیتان، مرحوم محمد قمی، را به جنابعالی، خانواده محترم و مردم شریف پاکدشت تسلیت عرض میکنم.
از خداوند متعال مسئلت دارم ایشان را با برادران شهیدش محشور فرماید و به همه بازماندگان صبر و اجر عنایت کند.»