اسلواکی اوکراین را به قطعی برق تهدید کرد

نخست‌وزیر اسلواکی تهدید کرد در صورتی که اوکراین طی دو روز آینده پمپاژ نفت روسیه به اسلواکی از مسیر خاک خود را ازسرگیری نکند، ارسال برق اضطراری به این کشور را متوقف خواهد کرد.

جوان آنلاین: از رویترز، اسلواکی و مجارستان تنها دو کشور اروپایی اتحادیه اروپا هستند که هنوز به مقادیر قابل توجهی نفت روسیه وابسته‌اند و هر دو کشور دارای رهبرانی هستند که روابط نزدیکی با مسکو دارند، برخلاف اکثریت اروپایی که سیاستی همسو با اوکراین اتخاذ کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، از خط لوله اصلی دروژبا از ۲۷ ژانویه (۷ بهمن) به دلیل اصابت پهپاد روسیه به تجهیزات خط لوله در غرب اوکراین قطع شده است و در هفته جاری، اسلواکی و مجارستان فشار شدیدی برای ازسرگیری آن وارد کرده‌اند.

اسلواکی منبع عمده برق اروپایی برای اوکراین است و پس از حملات روسیه به شبکه برق این کشور، در ماه گذشته ۱۸ درصد از واردات برق اوکراین را تامین کرده است.

رابرت فیکو نخست‌وزیر اسلواکی طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر عرضه نفت به اسلواکی تا روز دوشنبه ازسرگیری نشود، از شرکت دولتی SEPS خواهم خواست تا ارسال برق اضطراری به اوکراین را متوقف کند.»

اوکراین مسیر‌های جایگزینی برای انتقال نفت به اروپا پیشنهاد کرده است، از جمله استفاده از سیستم خطوط لوله داخلی و مسیر‌های دریایی، که ممکن است شامل خط لوله اودسا-برودی برای اتصال بندر اصلی دریای سیاه اوکراین به اروپا باشد.

در نامه‌ای که ماموریت اوکراین در اتحادیه اروپا آن را ارائه کرده، آمده است: «اوکراین همواره آمادگی خود را برای تضمین انتقال نفت در چارچوب قانونی موجود تکرار می‌کند.»