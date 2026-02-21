بلندترین کلیسای جهان بلندتر شد

با قرار گرفتن قطعه پایانی برج مرکزی «ساگرادا فامیلیا»، این کلیسای معروف بارسلونا سرانجام به بلندترین نقطه خود رسید و پس از گذشت نزدیک به یک و نیم قرن کامل شد.

جوان آنلاین: قطعه نهایی برج مرکزی کلیسای «ساگرادا فامیلیا» واقع در بارسلونا، سرانجام در جای خود قرار داده شد و این کلیسا اکنون پس از گذشت ۱۴۴ سال پس از آغاز کار به حداکثر ارتفاع نهایی خود رسیده است.

به گزارش ایسنا، «گاردین» نوشت، بخش بالایی صلیب چهاروجهی فولادی و شیشه‌ای به ارتفاع ۱۷ متر، روز جمعه در ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی در موقعیت خود قرار داده شد و برجی که برای عیسی مسیح وقف‌شده است، بلاخره تکمیل شد.

«ساگرادا فامیلیا» با ۱۷۲.۵ متر ارتفاع، که «آنتونی گائودی»، معمار کاتالانی، دوران پایانی عمر خود را به ساخت آن اختصاص داد، بلندترین ساختمان بارسلونا و بلندترین کلیسای جهان است.

«جوردی فائولی»، معمار ارشد این پروژه با برافراشته شدن پرچم‌های کاتالونیا و واتیکان، گفت: «روز شادی بود، روزی فوق‌العاده برای تمام افرادی که آن را ممکن ساختند.»

مراسمی به مناسبت تکمیل این برج که بلندترین برج از میان ۱۸ برج طراحی‌شده توسط «گائودی» است، در صدمین سالگرد درگذشت «گائودی» برگزار خواهد شد.

با وجود نصب قطعه اخیر، انتظار می‌رود پایان ساخت این ساختمان کلیسا حدود یک دهه بعد با ساخت نمای چشمگیر رو به جنوب آن تکمیل شود.

با این حال، روز جمعه برای شهری که نسل‌ها با اثر ناتمام «گائودی» زندگی کرده است، روزی احساسی بود و اگرچه کار‌های زیادی برای انجام دادن باقی مانده است، این ساختمان اکنون به اندازه برج ایفل برای پاریس یا ساختمان «امپایر استیت» برای نیویورک، ساختمانی خاص و مشهور برای بارسلونا است.

این مکان در چند دهه اخیر شبیه یک کارگاه ساختمانی روباز بود که گروه‌های سنگ‌تراش و نجار‌ها در میان گردشگران در آن کار می‌کردند. حدود ۱۵ سال است که با آغاز ساخت فضای داخلی زیبا «ساگرادا فامیلیا»، این مکان بیشتر از یک کارگاه ساختمانی به کلیسا شباهت پیدا کرده است.

طراحی اولیه «ساگرادا فامیلیا»، که سبک گوتیک است، اثر «فرانسیسکو د پائولا دل ویلار» معمار اسپانیایی است. «دل ویلار» پس از مدت کوتاهی از این پروژه کنار کشید. به دنبال این اتفاق «آنتونیو گائودی» مسئولیت آن را برعهده گرفت و تغییرات بسیاری در طراحی کلیسا ایجاد کرد. «گائودی»، در تابستان سال ۱۸۵۲ به دنیا آمد و بعد‌ها به یکی از مشهورترین معماران کاتالان در طول تاریخ تبدیل شد. او که در زمان حیاتش به عنوان معمار بنا‌های غیرمعمول با رنگ‌های نه‌چندان متداول مشهور بود، در ۳۱ سالگی برای نخستین‌بار مسئولیت ساخت کلیسای «ساگرادا فامیلیا» را برعهده گرفت و تا سن ۷۳ سالگی و پیش از آن که در سال ۱۹۲۶ در یک حادثه جانش را از دست بدهد، همچنان مشغول ساخت این کلیسا بود. او در زمان حیاتش بنا‌های منحصر‌به‌فرد بسیاری را به پایان رساند، اما ۱۴ سال پایانی عمرش را صرف ساخت کلیسای ناتمام «ساگرادا فامیلیا» کرد.

«گائودی» این ساختمان را طوری طراحی کرده است که طرح‌های هندسی برای این ساختمان واحه‌ای از نور ایجاد کرده است. همچنین در فضای داخلی، ستون‌هایی ظریف و شبیه به درخت که به سمت سقف باریک می‌شوند در کنار شیشه‌های رنگارنگ جلوه چشمگیری به کلیسا بخشیده است.

ساگرادا فامیلیا با سالانه حدود ۵ میلیون بازدیدکننده و درآمد سالانه تقریبا ۱۵۰ میلیون یورو (۱۳۱ میلیون پوند) که تاکنون حدود نیمی از آن صرف ساخت‌وساز شده است، مهم‌ترین جاذبه گردشگری بارسلونا است.