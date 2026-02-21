کد خبر: 1345701
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

بلندترین کلیسای جهان بلندتر شد

بلندترین کلیسای جهان بلندتر شد با قرار گرفتن قطعه پایانی برج مرکزی «ساگرادا فامیلیا»، این کلیسای معروف بارسلونا سرانجام به بلندترین نقطه خود رسید و پس از گذشت نزدیک به یک و نیم قرن کامل شد.

جوان آنلاین: قطعه نهایی برج مرکزی کلیسای «ساگرادا فامیلیا» واقع در بارسلونا، سرانجام در جای خود قرار داده شد و این کلیسا اکنون پس از گذشت ۱۴۴ سال پس از آغاز کار به حداکثر ارتفاع نهایی خود رسیده است.

به گزارش ایسنا، «گاردین» نوشت، بخش بالایی صلیب چهاروجهی فولادی و شیشه‌ای به ارتفاع ۱۷ متر، روز جمعه در ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی در موقعیت خود قرار داده شد و برجی که برای عیسی مسیح وقف‌شده است، بلاخره تکمیل شد.

«ساگرادا فامیلیا» با ۱۷۲.۵ متر ارتفاع، که «آنتونی گائودی»، معمار کاتالانی، دوران پایانی عمر خود را به ساخت آن اختصاص داد، بلندترین ساختمان بارسلونا و بلندترین کلیسای جهان است.

«جوردی فائولی»، معمار ارشد این پروژه با برافراشته شدن پرچم‌های کاتالونیا و واتیکان، گفت: «روز شادی بود، روزی فوق‌العاده برای تمام افرادی که آن را ممکن ساختند.»

مراسمی به مناسبت تکمیل این برج که بلندترین برج از میان ۱۸ برج طراحی‌شده توسط «گائودی» است، در صدمین سالگرد درگذشت «گائودی» برگزار خواهد شد.

با وجود نصب قطعه اخیر، انتظار می‌رود پایان ساخت این ساختمان کلیسا حدود یک دهه بعد با ساخت نمای چشمگیر رو به جنوب آن تکمیل شود.

با این حال، روز جمعه برای شهری که نسل‌ها با اثر ناتمام «گائودی» زندگی کرده است، روزی احساسی بود و اگرچه کار‌های زیادی برای انجام دادن باقی مانده است، این ساختمان اکنون به اندازه برج ایفل برای پاریس یا ساختمان «امپایر استیت» برای نیویورک، ساختمانی خاص و مشهور برای بارسلونا است.

این مکان در چند دهه اخیر شبیه یک کارگاه ساختمانی روباز بود که گروه‌های سنگ‌تراش و نجار‌ها در میان گردشگران در آن کار می‌کردند. حدود ۱۵ سال است که با آغاز ساخت فضای داخلی زیبا «ساگرادا فامیلیا»، این مکان بیشتر از یک کارگاه ساختمانی به کلیسا شباهت پیدا کرده است.

طراحی اولیه «ساگرادا فامیلیا»، که سبک گوتیک است، اثر «فرانسیسکو د پائولا دل ویلار» معمار اسپانیایی است. «دل ویلار» پس از مدت کوتاهی از این پروژه کنار کشید. به دنبال این اتفاق «آنتونیو گائودی» مسئولیت آن را برعهده گرفت و تغییرات بسیاری در طراحی کلیسا ایجاد کرد. «گائودی»، در تابستان سال ۱۸۵۲ به دنیا آمد و بعد‌ها به یکی از مشهورترین معماران کاتالان در طول تاریخ تبدیل شد. او که در زمان حیاتش به عنوان معمار بنا‌های غیرمعمول با رنگ‌های نه‌چندان متداول مشهور بود، در ۳۱ سالگی برای نخستین‌بار مسئولیت ساخت کلیسای «ساگرادا فامیلیا» را برعهده گرفت و تا سن ۷۳ سالگی و پیش از آن که در سال ۱۹۲۶ در یک حادثه جانش را از دست بدهد، همچنان مشغول ساخت این کلیسا بود. او در زمان حیاتش بنا‌های منحصر‌به‌فرد بسیاری را به پایان رساند، اما ۱۴ سال پایانی عمرش را صرف ساخت کلیسای ناتمام «ساگرادا فامیلیا» کرد.

«گائودی» این ساختمان را طوری طراحی کرده است که طرح‌های هندسی برای این ساختمان واحه‌ای از نور ایجاد کرده است. همچنین در فضای داخلی، ستون‌هایی ظریف و شبیه به درخت که به سمت سقف باریک می‌شوند در کنار شیشه‌های رنگارنگ جلوه چشمگیری به کلیسا بخشیده است.

ساگرادا فامیلیا با سالانه حدود ۵ میلیون بازدیدکننده و درآمد سالانه تقریبا ۱۵۰ میلیون یورو (۱۳۱ میلیون پوند) که تاکنون حدود نیمی از آن صرف ساخت‌وساز شده است، مهم‌ترین جاذبه گردشگری بارسلونا است.

برچسب ها: بارسلونا ، کلیسا ، واتیکان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

زمان پخش «کاپیتان» مشخص شد/ بزرگترین برنامه استعدادیابی ورزشی در سیما

الیگارش‌ها در غرب بالاتر از قانون می‌نشینند!

دیگه برای پشیمونی مردم لیبی دیره

اقتصاد به سبک اره برقی خاویر میلی

اعتراف تکان‌دهنده بلاگر مسافرکش به قتل ملیکا + گفت‌وگو با متهم

سیگنال تورم تولیدکننده به سیاستگذاران 

رعایت عدالت در خدمت‌رسانی به جامعه هدف/ تاکید بر ارتقاء سرمایه اجتماعی بنیاد و مردمی سازی با سنجش مستمر شاخصه‌ها

همسر شیخ زکزاکی از نهضت اسلامی نیجریه می‌گوید 

مهاجر افغانستانی قربانی دیکتاتورصفتی اپوزیسیون‌نما‌ها

داریم بروکراسی را از بین می‌بریم

معضل تکدی‌گری در شهر بی‌گدا!

تعیین قبلی نتیجه مذاکره ابلهانه است

این جهان از دست‌رفته تاریک را چه باید نامید؟

تغییر ترکیب اشتغال به سمت بخش غیررسمی

مریخی‌ها در مونیخ!

تبریک به ما به خاطر این رهبر بزرگ 

سه‌گانه نجات ریال

حل معضل چاقی نیازمند عزم ملی 

دلاورانه جنگید مانند نامش

انس با قرآن در ماه رمضان باید همراه با تدبر و عمل باشد 

‌جنگ ۱۲ روزه شبه‌کودتا و مذاکره 

مخالفت سناتور‌های آمریکایی با تهدیدات ترامپ علیه ایران

۵ مرحله ویژه برای کشته‌سازی

نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد

کارمان تمام است

پیام رئیس مجلس به روسای مجالس کشور‌های اسلامی به مناسبت حلول ماه مبارک

قدرت‌نمایی سپاه در حساس‌ترین گذرگاه انرژی جهانی

ترامپ ماهیت واقعی نوبل صلح را فریاد می‌زند!

«خطا‌های سیاستی» مقصر آشفتگی اخیر بازار 

تهاجم و دفاع هوایی دورایستا در دستور کار نهاجا

پیگرد بین‌المللی اقدامات مجازی تروریست‌ها عملی است

جوری صدا کرد انگار هیشکی جرئت انجامش رو نداشت

فلسطین، عشق و مقاومت بر پرده نقره‌ای 

گندم ۴۵ هزار تومانی در راه است؟

هوای پاک قربانی انبوه ترک فعل‌ها 

سفره رمضان زیباترین کانون تقویت محبت میان خویشاوندان است

چین نسبت به «رویارویی» با آمریکا هشدار داد

بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نزاجا احداث شد

عملیات مشترک حشد الشعبی و ارتش عراق برای پاکسازی صحرای نینوا از عناصر داعش

برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در ژنو

اعلام معیار‌های جدید پرداخت یارانه نقدی

با سلاح خطرناک‌تر از ناو به امریکا سیلی می‌زنیم

سیگنال‌های متعارض به‌رغم مذاکرات مثبت

شکل‌گیری مجدد خطر داعش؛ تروریست‌ها در حال بازآرایی صفوف خود در شبکه‌های اجتماعی

آمادگی نظامی و اقتصادی دولت نسبت به جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر است

۲ راهکار پیش‌روی دولت برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 

دعای شب آخر ماه شعبان و شب اول رمضان

این اشباه الرجال فحاش!

تهران روی رگ خواب ترامپ دست می‌گذارد

تاکید الاعرجی بر امنیت و ثبات در منطقه

پیشنهاد سردبیر
مسئولیت مدنی و کیفری ناآرامی‌های اخیر/ چه کسی خسارت اغتشاش را می‌پردازد؟
ادامه تاسیان با میکرودرام‌ها
سبد معیشت را مبنای دستمزد کارگر کنید
«شهید سیدعباس موسوی و بستر‌سازی برای توسعه حزب‌الله لبنان» در آیینه ۴ روایت
گفت‌وگو با مادر محافظ شهید طهرانچی/ شهادت مزد صبوری و روحیه جهادی‌اش بود
ماشاءالله آن را گفتی این را هم بگو!
رفراندوم به‌مثابه کودتا!
تمرین آزادسازی کشتی ربوده شده در رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه
آیین بهره‌برداری طرح‌های گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج
دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۲
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۱
وقتی کنشگران اجتماعی از اصلاح خود غافل می‌شوند!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ دلاورانه جنگید مانند نامش
گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا مقدم‌فر/ «انسجام ملی» پدافندی است که نباید آسیب ببیند
آخرین اخبار