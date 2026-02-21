جوان آنلاین: ۱۱ منبع مطلع گفتند مشاوران امنیتی و پزشکیان کوبایی به دلیل تحت فشار بودن دولت «دلسی رودریگز» رئیسجمهور موقت ونزوئلا از سوی واشنگتن برای در هم شکستن مهمترین ائتلاف چپگرای آمریکای لاتین در حال ترک کردن ونزوئلا هستند.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز با این مقدمه گزارش داد: رودریگز برخلاف «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور برکنارشده ونزوئلا و «هوگو چاوز» رئیسجمهور پیش از او که به محافظان کوبایی متکی بوند، محافظان ونزوئلایی برگزیده است.
پیشتر دولت کوبا گزارش داده بود که در حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا در ۳ ژانویه ۳۲ کوبیایی کشته شدند. مادورو که از سوی دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به هدایت کارتلهای مواد مخدر متهم شده است، طی این عملیات توسط نیروهای ویژه آمریکا ربوده شد. او اکنون در آمریکا در بازداشت به سر میبرد و در حال محاکمه است.
سربازان و محافظان کوبیایی تحت توافق امنیتی میان کاراکاس و هاوانا فعالیت میکردند که در سالهای ۲۰۰۰ اجرای آن آغاز شد و عوامل اطلاعاتی کوبایی در ارتش و یگان ضداطلاعاتی این کشور گنجانده شدند.
«آلخاندرو ولاسکو» استادیار تاریخ در دانشگاه نیویورک و کارشناس مسائل ونزوئلا در این باره میگوید: «نفوذ کوبا مطلقا برای بقای حکومت چاویستی حیاتی بود.»
رسانه انگلیسی نوشت: یک مقام اطلاعاتی پیشین ونزوئلا گفت که برخی از مشاوران کوبیایی از سمتهای خود برکنار شدهاند. دو تن از منابع مطلع یادشده نیز گفتند برخی از کارکنان کوبایی بهداشت و درمان و مشاوران امنیتی طی هفتههای اخیر در پروازهایی از ونزوئلا به کوبا رفتهاند.
یک منبع نزدیک به حزب حاکم ونزوئلا نیز گفته کوباییها به دستور رودریگز و به دلیل فشارها از سوی واشنگتن ونزوئلا را ترک میکنند.
منبع دیگری نیز گفت که مشحص نیست کوباییها از سوی حاکمیت جدید ونزوئلا مجبور به ترک کشور شدهاند، خودشان خواستهاند آن را ترک کنند یا هاوانا آنها را فراخوانده است.
پیش از عملیاتی که منجر به ربودن مادورو شد، هزاران پزشک، پرستار و مربی ورزش کوبایی تحت برنامههای رفاهی ادامهیافته از دولت چاوز در ونزوئلا مشغول به کار بودند. ونزوئلا در عوض به کوبا نفت میداد که نیاز شدیدی به آن داشت.
«دلسی رودریگز» رئیسجمهور موقت ونزوئلا و (از سمت چپ رودریگز) «پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا و «برونو رودریگز» وزیر امور خارجه کوبا، ۸
در همین راستا، یک مقام کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره تحت فشار قرار دادن ونزوئلا از سوی واشنگتن گفت که آمریکا «رابطه بسیار خوبی با رهبران ونزوئلا دارد» و بر این باور است که «منافع خود رودریگز با پیشبرد اهداف اصلی ما همسو است.»
قطع روابط ونزوئلا با کوبا بخشی از راهبرد گستردهتر واشنگتن برای سرنگون کردن دولت هاوانا است. واشنگتن از اواسط دسامبر گذشته مانع از صادرات نفت ونزوئلا به کوبا شده و این جزیره را تحت فشار قابل توجهی قرار داده است.
یک مقام آمریکایی که در جریان این تحولات قرار دارد گفت در حالی که حضور کوبا در ونزوئلا رو به افول است، برخی از عوامل اطلاعاتی مخفی احتمالا در این کشور باقی خواهند ماند تا ببینند وضعیت سیاسی چگونه پیش میرود.
«فرانک مورا» که سفیر پیشین آمریکا در سازمان کشورهای آمریکایی در دولت «جو بایدن» رئیسجمهور پیشین آمریکا بود، با گفتن این که «رودریگز بسیار با دقت پیش میرود»، بیان کرد: «او میخواهد تا زمانی که شرایط آرام و جایگاه او در قدرت مشخص شود، فاصله با کوباییها را حفظ کند، اما این به معنای این نیست که میخواهد آنها بهکلی نباشند.»
چهار منبع مطلع گفتند حداقل برخی از مشاوران نظامی کوبایی هنوز در ونزوئلا کار میکنند. یک افسر پلیس پیشین نیز میگوید استادهای کوبایی نیز در دانشگاه دولتی به پلیس و نیروهای امنیتی تدریس میکنند.