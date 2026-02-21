جوان آنلاین: بوریس جانسون در گفتوگو با شبکه بیبیسی مدعی شد که انگلیس و متحدانش باید همین حالا نیروهایی را در مناطق بهاصطلاح امن اوکراین مستقر کنند تا به گفته او «پیامی روشن» به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ارسال شود. وی ادعا کرد اگر کشورهای غربی قصد دارند پس از برقراری آتشبس نیرو به اوکراین اعزام کنند، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که این اقدام از هماکنون انجام نشود.
به گزارش ایرنا، نخستوزیر پیشین انگلیس تأکید کرد این نیروها در فعالیتهای رزمی حضور نخواهند داشت و هدف از اعزام آنها تنها نشان دادن حمایت سیاسی از اوکراین است. با این حال، مقامهای روسیه پیشتر هشدار دادهاند که استقرار هرگونه نیروی خارجی در خاک اوکراین میتواند بهعنوان اقدامی تحریکآمیز تلقی شود و تبعات امنیتی در پی داشته باشد.
جانسون که در زمان آغاز جنگ اوکراین در قدرت بود، در بخش دیگری از این گفتوگو مدعی شد رویکرد تدریجی و محتاطانه غرب در حمایت تسلیحاتی از کییف باعث طولانی شدن درگیریها شده است. وی همچنین ادعا کرد که اگر کشورهای غربی در سالهای گذشته واکنش قاطعتری به تحولات کریمه در سال ۲۰۱۴ نشان میدادند، شاید مسیر تحولات به شکل دیگری رقم میخورد.
جانسون با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و ابهام در موضع غرب، مدعی شد این تحولات در محاسبات مسکو تأثیرگذار بوده است. این سیاستمدار انگلیسی گفت که دولتهای غربی از جمله در دوره مسوولیت خودش میتوانستند اقدامات بیشتری انجام دهند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت کییر استارمر اعلام کرده است هرگونه مشارکت نیروهای انگلیسی در قالب طرح موسوم به «ائتلاف داوطلبان» منوط به دستیابی به توافق برای پایان جنگ خواهد بود. لندن در ماههای گذشته بر ادامه حمایت نظامی و مالی از اوکراین تأکید، اما از اعزام رسمی نیرو به داخل خاک این کشور خودداری کرده است.
همزمان برخی ناظران اروپایی نسبت به گسترش دامنه درگیری و افزایش تنش میان روسیه و کشورهای عضو ناتو هشدار داده و معتقدند هرگونه تغییر در سطح مداخله مستقیم میتواند پیامدهای پیشبینیناپذیری برای امنیت قاره اروپا به همراه داشته باشد.
جنگ اوکراین، در پی بیتوجهی غرب به نگرانیهای امنیتی مسکو درباره گسترش ناتو آغاز شد و کشورهای عضو ناتو با کنار گذاشتن گزینه دیپلماتیک و با حمایتهای هنگفت نظامی از کییف به ادامه درگیریها دامن زدهاند.
در این میان، انگلیس از زمان آغاز جنگ اوکراین به یکی از فعالترین حامیان این درگیری تبدیل شده و با ارسال تسلیحات و اعمال تحریمهای گسترده علیه روسیه، نقش خود را پررنگتر کرده است. لندن تاکنون صدها شخصیت و نهاد روسی را تحریم کرده و به یکی از محرکهای اصلی تشدید تنشها در این جنگ بدل شده است.