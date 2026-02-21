قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی در تهران اعلام شد

طبق نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار، قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی اعلام شد.

جوان آنلاین: طبق نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی به شرح زیر اعلام شد:

بادمجان گلخانه‌ای کیلویی ۶۲ هزار تومان

بادمجان قلمی کیلویی ۴۳ هزار تومان

بادمجان دلمه کیلویی ۲۷ هزار تومان

باقلا سبز کیلویی ۴۵ هزار تومان

پیاز سفید کیلویی ۲۴ هزار تومان

پیاز زرد کیلویی ۲۷ هزار تومان

پیاز قرمز کیلویی ۲۶ هزار تومان

انواع پیاز ریز کیلویی ۱۲ هزار تومان

چغندر برش کیلویی ۲۵ هزار تومان

ترب سفید با برگ و بدون برگ کیلویی ۲۴ هزار تومان

ترب سیاه با برگ و بدون برگ کیلویی ۲۶ هزار تومان

تره فرنگی کیلویی ۳۸ هزار تومان

خیار رسمی کیلویی ۳۹ هزار تومان

خیار سالادی کیلویی ۲۵ هزار تومان

خیار کوتاه بذر اصفهانی کیلویی ۴۰ هزار تومان

خیار گلخانه‌ای کیلویی ۵۸ هزار تومان

خیار رویال کیلویی ۳۹ هزار تومان

ذرت شیرین کیلویی ۶۷ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۳۲۰ هزار تومان

سبزی پاک کرده کیلویی ۸۲ هزار تومان

سبزی پاک کرده و خرد شده کیلویی ۸۴ هزار تومان

انواع سبزی جور کیلویی ۵۳ هزار تومان

سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته بندی ۳۰۰ گرمی ۷۲هزار تومان

سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته ۲۰۰ گرمی ۵۸ هزار تومان

سبزی دسته‌ای کوچک جور هر دسته ۶ هزار و ۱۰۰ تومان

سیب زمینی کیلویی ۴۲ هزار تومان

سیب زمینی ریز کیلویی ۱۷ هزار تومان

سیر تازه با برگ کیلویی ۷۵ هزار تومان

سیر تازه بدون برگ کیلویی ۱۵۰ هزار تومان

سیر خشک کیلویی ۲۷۰ هزار تومان

شلغم کیلویی ۲۵ هزار تومان

فلفل دلمه رنگی کیلویی ۷۵هزار تومان

فلفل دلمه سبز کیلویی ۷۵هزار تومان

فلفل کاپی و شمشیری کیلویی ۹۸ هزار تومان

فلفل ریز تند کبابی کیلویی ۹۰ هزار تومان

کاهو پیچ (سالادی) کیلویی ۳۸ هزار تومان

کاهو رسمی پاک کرده کیلویی ۳۸ هزار تومان

کاهو فرانسوی هر بسته ۴۲ هزار تومان

کدو مسمایی کیلویی ۳۷ هزار تومان

کدو حلوایی کیلویی ۴۷ هزار تومان

کرفس کیلویی ۳۹ هزار تومان

کلم (کاهو چینی) کیلویی ۲۵ هزار تومان

کلم بروکلی کیلویی ۴۲ هزار تومان

کلم سفید کیلویی ۱۹ هزار تومان

کلم قرمز کیلویی ۱۹ هزار تومان

کلم قمری کیلویی ۴۵ هزار تومان

گل کلم کیلویی ۳۲ هزار تومان

گوجه فرنگی گلخانه‌ای کیلویی ۵۵ هزار تومان

گوجه فرنگی بوته رس کیلویی ۴۲ هزار تومان

گوجه فرنگی خوشه‌ای کیلویی ۵۵ هزار تومان

گوجه فرنگی گیلاسی بسته ۳۰۰ گرمی ۶۰ هزار تومان

گوجه فرنگی گیلاسی ریز فله کیلویی ۷۵ هزار تومان

لوبیا سبز قیطونی کیلویی ۹۵ هزار تومان

لیموترش سنگی کیلویی ۱۹۲ هزار تومان

انواع لیمو ترش کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

نارنج کیلویی ۴۹ هزار تومان

هویج فرنگی و ایرانی کیلویی ۳۱ هزار تومان