انهدام باند دو نفره سارقان مدارس در پیشوا

جوان آنلاین: سرهنگ سیداکبر عربی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری باند دو نفره سارقان مدارس توسط مأموران کلانتری ۱۲ طاق‌سپهر خبر داد.

به گزارش مهر، مربی در ادامه اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از مدارس در سطح شهرستان پیشوا، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ طاق‌سپهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی موفق به شناسایی دو نفر از عوامل این سرقت‌ها شدند و در یک عملیات غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پیشوا ادامه داد: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی، در بازجویی‌های اولیه به سه فقره سرقت از مدارس اعتراف کردند و بررسی‌ها برای کشف سایر جرایم احتمالی آنان همچنان ادامه دارد.

عربی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.