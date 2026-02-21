کد خبر: 1345694
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۲
اختلافات ارضی؛ بزرگترین مانع برقراری صلح میان روسیه و اوکراین

اختلافات ارضی؛ بزرگترین مانع برقراری صلح میان روسیه و اوکراین جنگ اوکراین در حالی به چهارمین سالگرد خود نزدیک می‌شود که موانع اصلی از جمله اختلافات ارضی همچنان حل نشده باقی مانده و دستیابی به صلح را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

جوان آنلاین: آخرین دور مذاکرات میان روسیه و اوکراین هفته گذشته (۲۸ و ۲۹ بهمن) در ژنو و با میانجی‌گری آمریکا برگزار شد؛ نشست سه جانبه‌ای که پس از دو روز بدون هیچ دستاوردی خاتمه یافت.

به گزارش ایرنا، ولادیمیر مدینسکی دستیار رئیس جمهوری روسیه و رئیس هیأت روسی در ارتباط با این نشست در جمع خبرنگاران گفت: دور سوم مذاکرات صلح اوکراین دشوار، اما کاری و حرفه‌ای بود.

در همین حال نیز استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده، پس از اولین روز مذاکرات سه‌جانبه در ژنو، از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات مربوط به حل و فصل اوکراین خبر داد.

این در حالی است که خبرگزاری دولتی ریانووستی در پایان این مذاکرات به نقل از منابع خود نوشت: مذاکره‌کنندگان روسیه و اوکراین هیچ سندی را امضا نکردند.

دو دور نخست این گفت‌و‌گو‌ها با محوریت مسائل امنیتی پیشتر در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی و در روزهای۲۳ و ۲۴ ژانویه (سوم و چهارم بهمن) و ۴ و ۵ فوریه (۱۵ و ۱۶ بهمن) برگزار شده بود.

روسیه مصمم به تحقق اهداف جنگ

دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه یک روز پس از برگزاری این نشست گفت: عملیات نظامی ویژه در اوکراین ادامه دارد و تا رسیدن به اهداف نهایی ادامه خواهد یافت.

وی، هدف عملیات نظامی در اوکراین را تضمین توسعه روسیه در دهه‌های آینده عنوان کرد و افزود: مذاکرات همیشه خوب است، اما مانع از تحقق اهداف عملیات در اوکراین نخواهد شد.

این مقام روس گفت: مسکو نمی‌تواند بپذیرد که کشوری غیردوست در همسایگی آن، عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) باشد.

مدودف تصریح کرد: غیرنظامی شدن اوکراین و از بین رفتن امکان جنگ درآینده از اهداف عملیات نظامی است.

تردید مسکو در عزم اوکراین و اروپا برای برقراری صلح

والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه به تازگی اعلام کرده است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با حمایت اروپایی‌ها در روند صلح کارشکنی می‌کند.

وی با اشاره به فهرستی از درخواست‌های اروپایی‌ها از روسیه اظهار کرد که خواسته‌های مقام‌های اروپایی روس‌هراسانه و دور از دسترس است و هر گونه تلاش برای رسیدن به صلح پایدار را تضعیف می‌کند.

رئیس شورای فدراسیون روسیه افزود: این به مثابه کارشکنی آشکار و عامدانه در روند صلح است. زلنسکی با حمایت آنها بیش از پیش در روند صلح کارشکنی می‌کند. غیر از این چه تفسیر دیگری می‌توان داشت.

ماتوینکو تصریح کرد: او در مذاکرات ژنو هر گونه بنیان قطعی برای توافق صلح را علنا و قویا رد کرد.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در اظهاراتی جداگانه با بیان اینکه کشور‌های اروپایی دیگر جایی در میز مذاکره درباره اوکراین ندارند، اعلام کرد: آنها در گذشته با زیر پا گذاشتن پیمان‌های خود به مسکو خیانت کرده‌اند.

زلنسکی به دنبال کسب امتیاز از مسکو

زلنسکی همزمان با برگزاری مذاکرات صلح در کانال تلگرامی خود نوشت: «دیپلماسی ما زمانی مؤثرتر خواهد بود که عدالت و قدرت وجود داشته باشد.»

وی تصریح کرد که به همین منظور خواستار تشدید فشار‌های تحریمی علیه روسیه، حمایت از نیرو‌های مسلح اوکراین و تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش است.

رئیس‌جمهوری اوکراین همچنین در اظهاراتی با انتقاد از دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به خاطر فشار بر کی‌یف برای دادن امتیاز در مسیر دستیابی به صلح، تاکید کرد: چرا فقط اوکراین باید امتیاز بدهد؟

وی با اشاره به اینکه ترامپ در روز‌های اخیر چندین بار گفته است که مسوولیت دادن امتیاز بر عهده اوکراین است، افزود: امیدوارم این سخنان تنها بخشی از تاکتیک‌های او باشد و تصمیم واقعی‌اش چنین نباشد.

پایان جنگ؟ شاید وقتی دیگر

جنگ اوکراین در پی بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو درباره گسترش مرز‌های ائتلاف نظامیناتو شکل گرفت. روسیه در واکنش به نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی خود از سوی غرب در پنجم اسفند ۱۴۰۰، عملیات ویژه خود را در اوکراین آغاز کرد.

روسیه در حال حاضر حدود ۲۰درصد از خاک اوکراین، از جمله کریمه و بخش‌هایی از منطقه شرقی دونباس که قبل از حمله ۲۰۲۲ تصرف شده بود را تحت کنترل خود دارد.

تاکنون در مذاکرات برگزار شده حساس‌ترین مسائل، درخواست‌های مسکو مبنی بر واگذاری زمین‌های تحت کنترل کی‌یف و سرنوشت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، است؛ این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است که در منطقه‌ای تحت تصرف روسیه قرار دارد.

