تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

چین نسل جدیدی از تسلیحات هسته‌ای را توسعه می‌دهد

چین نسل جدیدی از تسلیحات هسته‌ای را توسعه می‌دهد «سی‌ان‌ان» با استناد به گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا ادعا کرد چین در حال توسعه «نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای» بوده و طی سال‌های اخیر دست‌کم «یک آزمایش انفجاری مخفیانه» انجام داده است.

جوان آنلاین: تلویزیون خبری «سی‌ان‌ان» روز شنبه در گزارشی اختصاصی مدعی شد که این اقدام چین بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تبدیل کامل زرادخانه هسته‌ای خود به «پیشرفته‌ترین فناوری جهان» است.

به گزارش ایسنا، این رسانه آمریکایی به نقل از سازمان‌ها و جامعه اطلاعاتی آمریکا نوشت: «سرمایه‌گذاری روی زرادخانه هسته‌ای، چین را به جایگاه هم‌تراز با روسیه و ایالات متحده نزدیک‌تر می‌کند و می‌تواند قابلیت‌های فنی را به ارمغان بیاورد که هیچ یک از دو قدرت هسته‌ای غالب در حال حاضر ندارند.»

سی‌ان‌ان افزود: «چین به‌رغم تعلیق خودخواسته فعالیت‌های هسته‌ای از سال ۱۹۹۶، در تاریخ ژوئن ۲۰۲۰ به‌طور مخفیانه‌ای یک آزمایش هسته‌ای انفجاری در تاسیسات لوپ نور، واقع در شمال غربی کشور انجام داد و طبق گفته منابع و اظهارات اخیر مقامات آمریکایی، چین قصد داشته در آینده کار‌های بیشتری انجام دهد. اگرچه آزمایش سال ۲۰۲۰ این کشور در ماه فوریه توسط مقامات وزارت امور خارجه ایالات متحده به‌طور عمومی فاش شد، اما هدف از این آزمایش پیشتر فاش نشده بود.»

منابع آگاه این گزارش با استناد به شواهد جمع‌آوری‌شده به‌عنوان بخشی از بررسی‌های آزمایش ژوئن ۲۰۲۰، مدعی شدند که مقامات آمریکایی به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند که تلاش چین برای دستیابی به «سلاح‌های هسته‌ای نسل جدید» بوده است.

سی‌ان‌ان در رابطه با این نوع از تسلیحات هسته‌ای گزارش داد: «این مسئله شامل تلاش برای توسعه سیستم‌های تسلیحاتی اضافی بوده که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای کوچک‌شده متعدد از یک موشک واحد است.»

منابع اطلاعاتی مذکور همچنین ادعا کردند: «همچنین به نظر می‌رسد چین در حال توسعه سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی با قدرت انفجاری کم است؛ چیزی که این کشور پیش از این هرگز تولید نکرده و می‌تواند علیه اهداف نزدیک‌تر از جمله در سناریو‌هایی مربوط به حمله ادعایی به تایوان استفاده شود.»

چین از سال ۱۹۶۴ زرادخانه هسته‌ای داشته و سریع‌تر از هر کشوری در جهان کلاهک تولید کرده است. البته که اندازه زرادخانه آن بسیار عقب‌تر از روسیه و ایالات متحده است که همچنان سهم عمده‌ای از سلاح‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند.

«لیو پنگ‌یو» سخنگوی سفارت چین در واشنگتن در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده به سی‌ان‌ان گفت: «ایالات متحده سیاست هسته‌ای چین را تحریف و بدنام کرده است.»

او تاکید کرد: «این یک دستکاری سیاسی با هدف دنبال کردن هژمونی هسته‌ای و فرار از مسؤولیت‌های خلع سلاح هسته‌ای خود است. چین قاطعانه با چنین روایت‌هایی مخالف بوده و ادعا‌های ایالات متحده در مورد انجام آزمایش هسته‌ای توسط چین کاملا بی‌اساس هستند. چین با هرگونه تلاش ایالات متحده برای بهانه‌تراشی جهت از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای خود مخالف است.»

«کریستوفر یا» معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و عدم اشاعه هفته گذشته طی سخنانی عنوان کرد: «همانطور که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفته، ما به آزمایش هسته‌ای بر اساس برابری باز خواهیم گشت.»

یک مقام رسمی از وزارت جنگ ایالات متحده نیز درباره گزارش سی‌ان‌ان گفت: «پنتاگون درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی مرتبط با رویداد‌های خاص آزمایش هسته‌ای ادعایی اظهار نظر نمی‌کند.»

برچسب ها: آمریکا ، چین ، سلاح هسته ای
