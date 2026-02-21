هشدار روسیه به کره جنوبی درباره همکاری با ناتو

جوان آنلاین: ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست خبری امروز شنبه اظهار داشت که اگر کره جنوبی در برنامه «PURL» مشارکت کند، مسکو مجبور خواهد شد اقدامات متقابل مناسب، از جمله اقدامات «نامتقارن» اتخاذ کند.
به گزارش تسنیم، به گزارش منابع خبری، روسیه بهشدت به بیانیهٔ وزارت خارجهٔ کرهٔ جنوبی دربارهٔ قصد این کشور برای حمایت از اوکراین از جمله مشارکت در برنامه «PURL» که توسط ناتو برای تأمین تسلیحات ساخت آمریکا برای اوکراین راهاندازی شده است واکنش نشان داد.
PURL برنامهای است که ناتو برای کمک به اوکراین طراحی کرده تا تسلیحات ساخت آمریکا و دیگر کشورها را دریافت و توان دفاعی و لجستیکی خود را تقویت کند. این برنامه نوعی چارچوب هماهنگکننده است که کشورهای مختلف میتوانند از طریق آن به اوکراین سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی بدهند.