کد خبر: 1345689
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش تشکیلات خودگران فلسطین به ادعای سفیر آمریکا درباره حق اسرائیل برای تصرف نیل تا فرات

واکنش تشکیلات خودگران فلسطین به ادعای سفیر آمریکا درباره حق اسرائیل برای تصرف نیل تا فرات وزارت امور خارجه تشکیلات خودگران فلسطین اظهارات سفیر آمریکا درباره حق رژیم صهیونیستی برای تصرف کامل غرب آسیا از نیل تا فرات را مغایر با حقایق دینی، تاریخی و قوانین بین‌المللی دانست.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فلسطین «وفا»، وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای به اظهارات «مایک هاکبی» سفیر آمریکا در تل‌آویو درباره «حق توراتی» رژیم صهیونیستی برای تصرف کامل غرب آسیا از نیل تا فرات، واکنش نشان داد.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: این اظهارات مغایر با حقایق دینی، تاریخی و قانون بین‌المللی و بر خلاف آن چیزی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص مخالفت با الحاق کرانه باختری، عنوان کرد.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است: این اظهارات تحریک‌آمیز و مردود، دعوتی آشکار به نقض حاکمیت کشور‌ها و حمایت از رژیم اشغالگر برای تداوم جنگ نسل‌کُشی و اجرای طرح‌های نژادپرستانه الحاق و توسعه علیه ملت فلسطین است همچنانکه جامعه جهانی نیز با آن مخالفت و تأکید کرده است که نوار غزه و کرانه باختری به ویژه قدس شرقی مطابق با قوانین بین‌المللی، سرزمین اشغالی فلسطین است.

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین خواستار اتخاذ موضع روشن و شفاف دولت آمریکا در قبال اظهارات سفیر آن در اراضی اشغالی شد و افزود که این اظهارات بر خلاف سخنان ترامپ درباره برقراری صلح در خاورمیانه، توقف جنگ و خشونت و مخالفت با الحاق کرانه باختری است.

«مایک هاکبی» سفیر آمریکا در تل‌آویو در مصاحبه با «تاکر کارلسون» خبرنگار آمریکایی ادعا کرد که «اسرائیل در خصوص سرزمین‌هایی که از رود نیل تا رود فرات امتداد دارند، حق دارد».

هاکبی نماینده یک جریان محافظه‌کار سنتی است که به شدت از رژیم اسرائیل، به ویژه در محافل انجیلی راست‌گرا در آمریکا حمایت می‌کند.

به گزارش الجزیره، این گفته‌ها نشان‌دهنده همپوشانی فزاینده بین گفتمان دینی و سیاست خارجی آمریکا به ویژه در رابطه با رژیم اسرائیل است و همچنین اختلافات درون جناح راست آمریکا را در مورد ماهیت و محدودیت‌های حمایت از تل‌آویو برجسته می‌کند.

برچسب ها: فلسطین ، آمریکا ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

زمان پخش «کاپیتان» مشخص شد/ بزرگترین برنامه استعدادیابی ورزشی در سیما

الیگارش‌ها در غرب بالاتر از قانون می‌نشینند!

دیگه برای پشیمونی مردم لیبی دیره

اقتصاد به سبک اره برقی خاویر میلی

اعتراف تکان‌دهنده بلاگر مسافرکش به قتل ملیکا + گفت‌وگو با متهم

سیگنال تورم تولیدکننده به سیاستگذاران 

رعایت عدالت در خدمت‌رسانی به جامعه هدف/ تاکید بر ارتقاء سرمایه اجتماعی بنیاد و مردمی سازی با سنجش مستمر شاخصه‌ها

همسر شیخ زکزاکی از نهضت اسلامی نیجریه می‌گوید 

مهاجر افغانستانی قربانی دیکتاتورصفتی اپوزیسیون‌نما‌ها

داریم بروکراسی را از بین می‌بریم

معضل تکدی‌گری در شهر بی‌گدا!

تعیین قبلی نتیجه مذاکره ابلهانه است

این جهان از دست‌رفته تاریک را چه باید نامید؟

تغییر ترکیب اشتغال به سمت بخش غیررسمی

مریخی‌ها در مونیخ!

تبریک به ما به خاطر این رهبر بزرگ 

سه‌گانه نجات ریال

حل معضل چاقی نیازمند عزم ملی 

دلاورانه جنگید مانند نامش

انس با قرآن در ماه رمضان باید همراه با تدبر و عمل باشد 

‌جنگ ۱۲ روزه شبه‌کودتا و مذاکره 

مخالفت سناتور‌های آمریکایی با تهدیدات ترامپ علیه ایران

۵ مرحله ویژه برای کشته‌سازی

نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد

کارمان تمام است

پیام رئیس مجلس به روسای مجالس کشور‌های اسلامی به مناسبت حلول ماه مبارک

قدرت‌نمایی سپاه در حساس‌ترین گذرگاه انرژی جهانی

ترامپ ماهیت واقعی نوبل صلح را فریاد می‌زند!

«خطا‌های سیاستی» مقصر آشفتگی اخیر بازار 

تهاجم و دفاع هوایی دورایستا در دستور کار نهاجا

پیگرد بین‌المللی اقدامات مجازی تروریست‌ها عملی است

جوری صدا کرد انگار هیشکی جرئت انجامش رو نداشت

فلسطین، عشق و مقاومت بر پرده نقره‌ای 

گندم ۴۵ هزار تومانی در راه است؟

هوای پاک قربانی انبوه ترک فعل‌ها 

سفره رمضان زیباترین کانون تقویت محبت میان خویشاوندان است

چین نسبت به «رویارویی» با آمریکا هشدار داد

بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نزاجا احداث شد

عملیات مشترک حشد الشعبی و ارتش عراق برای پاکسازی صحرای نینوا از عناصر داعش

برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در ژنو

اعلام معیار‌های جدید پرداخت یارانه نقدی

با سلاح خطرناک‌تر از ناو به امریکا سیلی می‌زنیم

سیگنال‌های متعارض به‌رغم مذاکرات مثبت

شکل‌گیری مجدد خطر داعش؛ تروریست‌ها در حال بازآرایی صفوف خود در شبکه‌های اجتماعی

آمادگی نظامی و اقتصادی دولت نسبت به جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر است

۲ راهکار پیش‌روی دولت برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 

دعای شب آخر ماه شعبان و شب اول رمضان

این اشباه الرجال فحاش!

تهران روی رگ خواب ترامپ دست می‌گذارد

تاکید الاعرجی بر امنیت و ثبات در منطقه

پیشنهاد سردبیر
مسئولیت مدنی و کیفری ناآرامی‌های اخیر/ چه کسی خسارت اغتشاش را می‌پردازد؟
ادامه تاسیان با میکرودرام‌ها
سبد معیشت را مبنای دستمزد کارگر کنید
«شهید سیدعباس موسوی و بستر‌سازی برای توسعه حزب‌الله لبنان» در آیینه ۴ روایت
گفت‌وگو با مادر محافظ شهید طهرانچی/ شهادت مزد صبوری و روحیه جهادی‌اش بود
ماشاءالله آن را گفتی این را هم بگو!
رفراندوم به‌مثابه کودتا!
تمرین آزادسازی کشتی ربوده شده در رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه
آیین بهره‌برداری طرح‌های گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج
دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۲
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۱
وقتی کنشگران اجتماعی از اصلاح خود غافل می‌شوند!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ دلاورانه جنگید مانند نامش
گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا مقدم‌فر/ «انسجام ملی» پدافندی است که نباید آسیب ببیند
آخرین اخبار