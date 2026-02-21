واکنش تشکیلات خودگران فلسطین به ادعای سفیر آمریکا درباره حق اسرائیل برای تصرف نیل تا فرات

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فلسطین «وفا»، وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیهای به اظهارات «مایک هاکبی» سفیر آمریکا در تلآویو درباره «حق توراتی» رژیم صهیونیستی برای تصرف کامل غرب آسیا از نیل تا فرات، واکنش نشان داد.
به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: این اظهارات مغایر با حقایق دینی، تاریخی و قانون بینالمللی و بر خلاف آن چیزی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص مخالفت با الحاق کرانه باختری، عنوان کرد.
در بیانیه مذکور همچنین آمده است: این اظهارات تحریکآمیز و مردود، دعوتی آشکار به نقض حاکمیت کشورها و حمایت از رژیم اشغالگر برای تداوم جنگ نسلکُشی و اجرای طرحهای نژادپرستانه الحاق و توسعه علیه ملت فلسطین است همچنانکه جامعه جهانی نیز با آن مخالفت و تأکید کرده است که نوار غزه و کرانه باختری به ویژه قدس شرقی مطابق با قوانین بینالمللی، سرزمین اشغالی فلسطین است.
وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین خواستار اتخاذ موضع روشن و شفاف دولت آمریکا در قبال اظهارات سفیر آن در اراضی اشغالی شد و افزود که این اظهارات بر خلاف سخنان ترامپ درباره برقراری صلح در خاورمیانه، توقف جنگ و خشونت و مخالفت با الحاق کرانه باختری است.
«مایک هاکبی» سفیر آمریکا در تلآویو در مصاحبه با «تاکر کارلسون» خبرنگار آمریکایی ادعا کرد که «اسرائیل در خصوص سرزمینهایی که از رود نیل تا رود فرات امتداد دارند، حق دارد».
هاکبی نماینده یک جریان محافظهکار سنتی است که به شدت از رژیم اسرائیل، به ویژه در محافل انجیلی راستگرا در آمریکا حمایت میکند.
به گزارش الجزیره، این گفتهها نشاندهنده همپوشانی فزاینده بین گفتمان دینی و سیاست خارجی آمریکا به ویژه در رابطه با رژیم اسرائیل است و همچنین اختلافات درون جناح راست آمریکا را در مورد ماهیت و محدودیتهای حمایت از تلآویو برجسته میکند.