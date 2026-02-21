آغاز تخلیه پایگاه قسرک حسکه از سوی نظامیان آمریکایی

جوان آنلاین: خبرنگار تلویزیون سوریه گزارش داد که نیروهای ائتلاف بینالمللی تخلیه پایگاه قسرک در حومه حسکه را آغاز کردند.
به گزارش مهر، همچنین خبرنگار شبکه العربی نیز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تخلیه پایگاه قسرک در حومه حسکه را در راستای عقب نشینی از سوریه آغاز کردهاند.
پیشتر در پانزدهم ماه جاری اداره اطلاع رسانی و ارتباطات وزارت دفاع سوریه خبر داد که ارتش این کشور پایگاه نظامی الشدادی را تحویل گرفته است.
در بیانیه اداره اطلاع رسانی و ارتباطات وزارت دفاع سوریه اعلام شد که تحویل این پایگاه نظامی در حسکه پس از هماهنگی با طرف آمریکایی صورت گرفته است.
در پنجم ماه جاری دیده بان حقوق بشر سوریه از عقبنشینی نیروهای ائتلاف بین المللی از پایگاه الشدادی در حومه حسکه خبر داده بود.