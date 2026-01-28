جوان آنلاین: آخرین توییت ترامپ تا دیشب بحثبرانگیز است. میتوان آن را فریب دانست و میتوان نشانی از عقبنشینی. او برخلاف مطالبات اخیرش برای توافق که از سلاح هستهای تا غنیسازی و موشکها تا آنچه نیروهای نیابتی ایران در منطقه مینامد، در آن گنجانده شده است، اینبار فقط از «نداشتن سلاح هستهای» (امر حاصل) حرف زد و این واژه را هم با حروف برجسته نوشت تا مخاطب را به غیبت زیادهخواهیهای قبلیاش یادآور شود. ممکن است این توییت را عملیات فریب بدانیم؛ و میتوانیم آن را عقبنشینی او فرض کنیم، بهویژه آنکه وقتی با پاسخ محکم نوری المالکی نامزد نخستوزیری عراق مواجه شد، دانست که منطقه غرب آسیا برای امریکاییها امن نخواهد بود. البته خبرها از آمادگی و حتی نشانهگیری نیروهای مسلح روی تمامی منافع امریکا و میزبانانش در منطقه حکایت دارد و این نشانهگیری برای ترامپ یک نشانه مهم است