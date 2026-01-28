دستور پزشکیان برای تشکیل کارگروه پیگیری مطالبات مردم

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور با اشاره به ابعاد پیچیده حوادث اخیر در کشور گفت‌: اگر چه دشمنان جمهوری اسلامی ایران همواره در پی بهره‌برداری از شرایط برای ایجاد التهاب و بی‌ثباتی در جامعه هستند، اما رویکرد واقع‌بینانه اقتضا می‌کند که ضعف‌ها و نارسایی‌های داخلی نیز به‌صورت شفاف شناسایی شده و تمام مسئولیت‌ها صرفاً به عوامل خارجی منتسب نشود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان در یکصد و چهل‌ونهمین جلسه هیئت دولت، با تأکید بر ضرورت مدیریت میدانی و مسئولانه تبعات حوادث اخیر، استانداران سراسر کشور را مکلف کرد که با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در سطح استان‌ها، ضمن دیدار حضوری و مستمر با تمامی آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان، نسبت به بررسی دقیق، موردی، مستند و کارشناسی علل و عوامل بروز این آسیب‌ها اقدام کرده و گزارش‌های جامع را به دولت ارائه کنند.

پزشکیان با اشاره به ابعاد پیچیده تحولات اخیر، تصریح کرد: اگرچه دشمنان جمهوری اسلامی ایران همواره در پی بهره‌برداری از شرایط برای ایجاد التهاب و بی‌ثباتی در جامعه هستند، اما رویکرد واقع‌بینانه اقتضا می‌کند که ضعف‌ها و نارسایی‌های داخلی نیز به‌صورت شفاف شناسایی شده و تمام مسئولیت‌ها صرفاً به عوامل خارجی منتسب نشود.

بر همین اساس، وزارتخانه‌ها مکلف شدند با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، ضمن احصا و تحلیل علل وقایع، از طریق برگزاری نشست‌ها و دیدار‌های منظم با اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، هنرمندان، چهره‌های شناخته‌شده اجتماعی، ورزشکاران و سایر گروه‌های ذی‌ربط در حوزه مأموریتی خود، زمینه گفت‌وگوی مؤثر، اقناع افکار عمومی و پیگیری مطالبات را فراهم آورند.

در ادامه، رئیس‌جمهور به وزیر دادگستری دستور داد تا در تعامل و گفت‌و‌گو با قوه قضائیه، پیگیری‌های لازم را به منظور تسریع در روند آزادی زندانیان مربوطه به عمل آورند.

همچنین تأکید شد که در قبال هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی، از هرگونه برخورد سلبی پرهیز شده و مسائل از مسیر تعامل، گفت‌و‌گو و سازوکار‌های درون‌حاکمیتی مسائل مربوط به آنان در خصوص وقایع اخیر پیگیری و حل‌وفصل شود.

دکتر پزشکیان همچنین بر ضرورت شناسایی نواقص مدیریتی و تبیین شفاف مواضع و اقدامات کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی تأکید کرد. در بخش دیگری از جلسه، موضوع یکپارچگی مدیریت گمرک و مرز‌ها مورد بحث و بررسی تفصیلی قرار گرفت و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی جامع درباره ابعاد طرح، الزامات اجرایی و سازوکار‌های پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه ارائه کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجارب موفق بین‌المللی در حوزه مدیریت یکپارچه مرزی، خواستار انجام مطالعات تطبیقی با کشور‌های موفق، به‌ویژه کشور‌های همسایه، شد و تأکید کرد که در صورت نیاز، از ظرفیت‌های مشاوره‌ای کشور‌های دارای تجربه موفق نیز استفاده شود. همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات صحنه بین‌المللی و اقدامات اخیر دولت امریکا در روز‌های گذشته ارائه کرد و ابعاد مختلف این تحولات مورد بررسی اعضای هیئت دولت قرار گرفت