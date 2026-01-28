جوان آنلاین: عبدالله گنجی، فعال رسانه طی نوشتهای در کانال تلگرامی خود به ماجرای همگرایی گروههای تروریستی که بعضاً تضاد ایدئولوژیکی با هم دارند، پرداخته و جمع این گروهکهای متناقض و مخالف را ناشی از دستور کارفرمای آنها یعنی موساد عنوان کرده است.
گنجی با بیان اینکه مسعود بهنود یک ماه پیش گفت من قانع شدم که بین مجاهدین خلق و پهلوی همکاری شکل گرفته است، اضافه کرده است «بنده به خاطر تضاد ایدئولوژیکی این دو در۶٠ سال گذشته، حرف را جدی نگرفتم، اما در حوادث ١٨و١٩ دی یقین کردم بهنود درست میگوید. اینکه چطور منافقین و پهلوی و تجزیه طلبان چندگانه کردی در آن دو روز با هم هماهنگ شدند را باید به نیروی بالا دستی آنان ارجاع دادند و آن قطعاً موساد است. اینکه موساد برنامه میریزد و پهلوی فراخوان میزند و منافقین ابتدا خود را صاحب٣٨ کشته و بعد صد کشته در آن دو روز میدانند، شکی در عمل مشترک باقی نمیگذارد».
این فعال رسانهای در ادامه نوشته است «اینکه دهها عضو کومله و پژاک و.. در شهرهای غیر کردی دستگیر یا کشته شدند نیز همکاری این مثلث با مرجعیت سرویسهای امنیتی غربی- صهیونیستی را روشن میکند. جز یک جریان پشتیبان و غیر ایرانی هیچ کس نمیتواند اینها را گرد هم آورد و روشن است آن مرجع کیست. کشتارها نظیر سربریدن و سوزاندن مصادیقی در پرونده منافقین دارد و حال نیز دیدیم. امام در فروردین ۶٨ فرمود:"ما باید پشتیبان کسانی باشیم که منافقین در سر سفره افطار در کنار همسر و فرزندانشان، سر آنها را گوش تا گوش بریدند"، سابقه روشن است».