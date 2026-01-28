جوان آنلاین: ناتالی پورتمن، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده سینما از تعداد نامزد‌های زن اسکار در بخش کارگردانی انتقاد کرد.

به گزارش مهر به نقل از ورایتی، ناتالی پورتمن آکادمی اسکار را برای نادیده گرفته شدن کارگردان‌های زن سرزنش کرد و گفت: «ببخشید، عزیزم»، «دختر چپ‌دست»، «هدا» و «وصیت‌نامه آن لی» از فیلم‌های فوق‌العاده امسال بودند که فکر می‌کنم بسیاری از مردم از آنها لذت می‌برند و دوست دارند از آنها تجلیل شود، اما آنها جوایزی را که شایسته آن هستند، دریافت نمی‌کنند.

«ببخشید، عزیزم» از سوی اوا ویکتور کارگردانی و بازی شد، در حالی که «دختر چپ‌دست» را تسو شی- چینگ کارگردانی کرد. «هدا» را که تسا تامپسون در آن بازی کرد، نیا داکوستا کارگردانی کرد و مونا فاستولد، کارگردانی آماندا سایفرید را در «وصیت‌نامه آن لی» بر عهده داشت.

در بخش بهترین کارگردانی امسال اسکار فقط یک زن حضور دارد: ژائو که دومین زن برنده اسکار کارگردانی است و سال ۲۰۲۱ برای فیلم «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها» این جایزه را دریافت کرد. این فهرست با حضور جاش سفدی برای فیلم «مارتی معظم»، پل توماس اندرسون فیلمساز «یک نبرد پس از نبرد دیگر»، یواخیم تریر برای فیلم «ارزش احساسی» و رایان کوگلر کارگردان «گناهکاران»، تکمیل می‌شود. آخرین فیلم پورتمن، «گالری‌دار» را که جنا اورتگا و خواننده چارلی ایکس‌سی‌ایکس در آن بازی می‌کنند، کتی یان کارگردانی کرده و پورتمن از او به عنوان «رهبری درخشان» یاد کرد.

پورتمن گفت: او بینش خاصی دارد. تمام کار‌های از پیش تعیین‌شده و رهبری دقیق او منجر به امکان خودانگیختگی می‌شود. او با متعادل کردن این لحن بسیار خاص که طنزآمیز است، اما در عین حال احساسات واقعی را نیز در خود دارد که خلق آن تقریباً غیرممکن است، می‌دانست چگونه این کار را انجام دهد و ما را به آن هدایت کند.

در حالی که فیلم «عهدنامه آن لی» در آستانه اعلام نامزد‌های اسکار هفته گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد، بسیاری از تماشاگران جوایز از اینکه سیفرید ستاره اصلی، نامزد بهترین بازیگر زن نشد، شگفت‌زده شدند. او پیش از این در جوایز منتخب منتقدان ۲۰۲۶ و گلدن گلوب در همین بخش نامزد شده بود.

سیفرید ۴۰ ساله، به نوبه خود، اخیراً به نیویورکر گفت که بردن جایزه اسکار برایش خیلی مهم نیست. او در توضیح گفت: یادتان هست ۱۰ سال پیش چه کسی برنده شد؟ مهم خود بردن نیست. مهم نامزدی است. این شما را به جلو سوق می‌دهد. این یک واقعیت است. حالا، آیا من به یک جایزه در یک یا دو هفته یا هر زمان دیگری نیاز دارم؟ نه، البته که ندارم. آیا عالی خواهد بود؟ البته که به هر دلیلی خواهد بود. اما ضروری نیست.

وی عنوان کرد: طول عمر در حرفه یک بازیگر طراحی شده است. طول عمر در مورد انتخاب‌های آگاهانه برای خلق هنر در میان چیز‌های بزرگ تجاری است که سرگرم‌کننده و پول‌ساز هستند. اما برای من، همه اینها هنر است. بله، «خدمتکار» یک فیلم هیجان‌انگیز است که هزینه زیادی برای ساختش صرف نشد و در گیشه هم موفق بود. با این حال، تک تک انتخاب‌هایی که در آن فیلم کردم به اندازه انتخاب‌هایی که در فیلم «آن لی» داشتم، هنرمندانه بود. بالاخره توانستم این دو را در قلب و ذهنم با هم ترکیب کنم و فهمیدم که این همان چیزی است که برای بقیه دوران حرفه‌ای‌ام می‌خواهم. تا جایی که می‌توانم بین ژانر‌ها و بین فیلم‌های مستقل و استودیویی جابه‌جا می‌شوم. بنابراین بدون اسکار تا اینجا آمده‌ام. چرا الان به اسکار نیاز داشته باشم؟