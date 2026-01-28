سینما به عنوان پیشاهنگ نظام فرهنگی کشور این روز‌ها را پیش‌بینی می‌کرد و ما وظیفه داریم که نه از روی بیچارگی، بلکه از دغدغه‌مندی کنار مردم باشیم

جوان آنلاین: دبیر جشنواره فیلم فجر در نشست خبری این رویداد با اشاره به اینکه جشنواره فجر به سینمای ایران اعتبار داخلی و خارجی داده است، تأکید کرد: ما در دوره‌ای از رویش نیرو‌های انسانی درجه‌یک در بدنه سینما قرار داریم.

به گزارش «جوان»، نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر روز گذشته در سالن فردوس موزه سینما برگزار شد. در ابتدای این نشست منوچهر شاهسواری، دبیر جشنواره فیلم فجر اظهار کرد: این جشنواره به عنوان یک رویداد ملی، در تمام این سال‌ها توانسته است نیرو‌های درخشانی را به سینمای ایران معرفی کند. به افتخار این رویداد ملی، امروز ایستاده‌ایم تا در خدمت شما باشیم. فکر کردم که باید ایستاده و با آغوش باز باشیم، به حرمت کسانی که در هر کجا که هستند، دلشان برای این سرزمین می‌تپد. به امید روز‌هایی پر از امید و آرامش و امیدوارم که همه کمک کنیم تا این رویداد ملی به همبستگی و همگرایی ملی تبدیل شود و ما را کنار هم قرار دهد.

دبیر جشنواره فجر تصریح کرد: این رویداد ملی سابقه ۴۴ ساله دارد و امسال تغییراتی در آن ایجاد کرده‌ایم. در ابتدای فراخوان، مقدمه کوتاهی ذکر شده بود که نیاز به بازنگری در شیوه‌های اجرایی و رویکرد‌ها دارد تا به فضایی تبدیل شود که به کشف استعداد‌ها منجر شود. ما در برخی مقاطع به لحاظ شکلی تغییراتی اعمال کرده‌ایم و ترجیح دادم که به جای حرف زدن، عمل کنیم و شما این عمل را مشاهده و نقد کنید.

رویش‌های جدید سینما

شاهسواری در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» درباره علت حضور پرشمار فیلم‌اولی‌ها در این دوره از جشنواره فیلم فجر اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر ویژگی‌های خاص خودش را دارد و من بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ام. همه ما که اینجا نشسته‌ایم محصول جشنواره فجر هستیم. جشنواره فجر به سینمای ایران اعتبار داخلی و خارجی داده، بازار ایجاد کرده و نیروی انسانی تربیت کرده است. درباره فیلم اولی‌ها به طور قطع می‌گویم که هیچ فیلمی در جشنواره فیلم فجر حاضر نیست که از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد. از شما خواهش می‌کنم که امسال به کارگردانی، فیلمبرداری و تدوین فیلم‌ها دقت کنید. اینکه چرا کارگردانان نام آشنا و ستون‌های سینما امسال در جشنواره حضور ندارند، بحث دیگری است، اما تمام این جوانان نیز پا روی شانه بزرگ‌تر‌ها گذاشته‌اند و باید جایی دیده شوند. ما در دوره‌ای از رویش نیرو‌های انسانی درجه یک در بدنه سینما قرار داریم و این افراد بالاخره باید از جایی شروع کنند.

دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر خاطرنشان کرد: چه در تاریخ سینمای ایران و چه در جهان، گاهی تنها یک نفر به قله می‌رسد و این موضوع به سرنوشت گره خورده است. با دیدن چند فیلم نمی‌توان تشخیص داد که فیلمی به جریان تبدیل خواهد شد یا نه، اما در حوزه نیروی انسانی، این جریان به‌روشنی در حال وقوع است.

وی در خصوص ویژگی‌های متفاوت جشنواره‌های اخیر اظهار کرد: مطلع هستم که همکاران من که در جشنواره فیلم فجر حضور دارند، تحت فشار هستند. باید خطاب به آنها بگویم که دمشان گرم و از آنها تشکر می‌کنم که سینما را زنده نگه می‌دارند و فیلم می‌سازند تا دغدغه‌ها و درد‌های مردم را بازتاب دهند. امسال عمده فیلم‌ها به این دغدغه‌ها پرداخته‌اند. سینما به عنوان پیشاهنگ نظام فرهنگی کشور پیش‌بینی می‌کرد که روز‌هایی همچون این روز‌ها تلخ شود و ما وظیفه داریم که نه از روی بیچارگی، بلکه از دغدغه‌مندی کنار مردم باشیم.

شاهسواری در خصوص سیمرغ مردمی نیز گفت: جایزه ویژه تماشاگران در این رویداد یکی از ویژگی‌هایی است که کمتر در دیگر جشنواره‌ها نظیر آن دیده می‌شود. سال گذشته خودم مسئول بودم، اما امسال دوستان خانه سینما مسئولیت این موضوع را بر عهده گرفته‌اند. نگرانی‌هایی درباره شرایط اینترنت داریم، اما تلاش کردیم به شیوه‌های سنتی برگردیم، چون آن شیوه مشارکت را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: امسال فقط یک انیمیشن داشتیم و احساس کردم باید فرصتی برای نمایش آن فراهم شود. بنابراین، اجازه گرفتیم تا انیمیشن نگهبانان خورشید در بخش خارج از مسابقه حضور داشته باشد. از سوی دیگر، جوانانی از خراسان فیلمی با استفاده از هوش مصنوعی ساخته‌اند که نمونه مشابه آن را نه در ایران و نه در جای دیگری از دنیا ندیده‌ام. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این فیلم نیز، فارغ از مضمون و کیفیت، دیده شود تا فرصتی برای مواجهه مستقیم با فناوری و تأثیر آن در پرداخت به موضوع و مضمون فراهم شود.

حذف هیئت انتخاب

شاهسواری درباره حذف هیئت انتخاب بیان کرد: حذف هیئت انتخاب ریسک بزرگی بود. اینکه من به عنوان دبیر، مسئولیت را به هیئت انتخاب واگذار کنم، کار بسیار ساده‌ای است، اما اگر تصمیمی بگیرم، مسئولیت آن را خودم می‌پذیرم و حق ندارم بگویم هیئت انتخاب فیلم‌ها را انتخاب کرده است.

دبیر جشنواره فجر در بخش دیگری درباره تحریم جشنواره گفت: تحریم را نمی‌فهمم. آیا تا به حال شده است در خانه را قفل کنیم و دیگر به آن برنگردیم؟ آیا با ترک حرفه، کار و خانه خود به دستاوردی می‌رسیم؟ من ترجیح می‌دهم در حفظ خانه خود کوشا باشم، حتی اگر پنجره‌های آن شکسته باشد، با پارچه و تخته جلوی طوفان را می‌گیریم. آغوش جشنواره به روی هیچ‌کس بسته نیست و هیچ‌کس به خاطر حرف یا سلیقه‌اش از آغوش جشنواره کنار گذاشته نمی‌شود.

شاهسواری درباره نشست‌های خبری جشنواره اظهار کرد: هیچ‌کس را برای حضور در نشست‌های خبری اجبار نمی‌کنیم. اگر هنرمندان می‌آیند، خانه خودشان است و قدمشان روی چشم ماست؛ اگر کسی به هر دلیلی نیاید، به او احترام می‌گذاریم و این تصمیم به خودشان مربوط است.

وی در ادامه گفت: اگر کسی با رویکرد ملی دربیفتد، چاره‌ای جز ور افتادن ندارد؛ این یک اصل تاریخی است. سابقه این سرزمین نشان داده که ما هستیم، می‌مانیم و آینده را می‌سازیم؛ البته نه بدون دردسر و خسارت. همین امروز هم بی‌هزینه به اینجا نرسیده‌ایم. هزاران نفر در طول هزاران سال برای حفظ این سرزمین جان داده‌اند. این سرزمین با قطره‌قطره خون مردمانش ماندگار شده و با فردوسی، مولانا، رودکی و دیگر بزرگان به حیات خود ادامه داده است. شاهسواری درباره داوری‌ها نیز بیان کرد: با فشردگی زمان و شرایط مواجه هستیم. تصور می‌کردم بتوانم ترکیب نهایی داوران را اعلام کنم، اما درباره یکی، دو نفر هنوز نیاز به گفت‌و‌گو داریم. تعداد داوران هفت نفر خواهد بود. یکی از تغییرات جدی امسال، یکپارچگی داوری است تا ایده مرکزی هویت و رویکرد ملی در تمام اجزای جشنواره نمایان باشد و سینما به‌عنوان «سینما» داوری شود.