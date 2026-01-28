وزرای خارجه ایران و عربستان در گفتگویی تلفنی با مرور دیدار رؤسای دو کشور، درباره تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کرده و بر همکاری مشترک کشورهای منطقه برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه تأکید کردند.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک خود، امروز چهارشنبه با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش مهر، در این تماس تلفنی، وزرای امور خارجه ایران و عربستان ضمن مرور محورهای گفتگوی مفید رئیس‌جمهور پزشکیان و ولیعهد عربستان محمد بن سلمان، درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

طرفین ضمن هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک هرگونه تشدید تنش در منطقه بر صلح و ثبات منطقه، بر مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه و تشریک مساعی آنها جهت حفظ ثبات و امنیت در منطقه تاکید کردند.

