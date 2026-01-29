کد خبر: 1342233
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۰
سبک‌زندگی » اخبار کلی

نهال‌هایی که  نیاز به آبیاری دارند

نهال‌هایی که  نیاز به آبیاری دارند تاریخ به صورت خطی پیش می‌رود، اما روحیه و منش نسل‌هایی که در این مسیر شکل می‌گیرند، تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند
محبوبه قربانی

جوان آنلاین: تاریخ به صورت خطی پیش می‌رود، اما روحیه و منش نسل‌هایی که در این مسیر شکل می‌گیرند، تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند. امروز در آستانه دو تقارن مبارک یکی میلاد علی‌اکبر (ع) و دیگری آغاز دهه فجر همان روز‌هایی که به تعبیر معمار انقلاب «انفجار نور» بود، هستیم. به بهانه این دو تقارن نگاهی داریم به جوانان در روز‌های اول انقلاب اسلامی و جوانان امروز؛ تصویری روشن از دستاورد‌ها و چالش‌های پیش رو. 
نسل دهه ۵۰، فرزندان انقلاب و دفاع بودند؛ نسلی که در کوران حوادث و در گرمای دفاع از خاک و ناموس، شخصیت خود را شکل دادند. آنان در مدرسه‌ای که درس هایش ایمان، ایثار و بندگی خدا بود تحصیل می‌کردند. شاید به همین خاطر نماد بی بدیل این نسل در چهره پرنور شهید «حسین فهمیده» دیده شد؛ نوجوانی که در سن ۱۳ سالگی، با لبیک به ندای ولایت فقیه زمانه‌اش و با روحی سرشار از عشق به اهل‌بیت (ع)، خود را به زیر تانک دشمن انداخت و آنچنان در تاریخ درخشید که هنوز یاد و خاطره او در دل‌ها زنده و نامش بر زبان‌ها جاری است. آن نسل، نسل «ما می‌توانیم» و نسل «ایستاده در برابر طاغوت» بود. نقاط قوت آن نسل در باور‌های راسخ، سادگی و بی ریایی و مهم‌تر از همه، در اتصال مستقیم قلبی به آرمان‌های انقلاب و رهبری دیده می‌شد. برای آنان، مفاهیمی مانند شهادت، ایثار و دیانت، نه شعار‌های انتزاعی بلکه راهکار‌های عملی برای زندگی بود. 
در سوی دیگر میدان، نسل نوجوان و جوان امروز قرار دارد؛ نسلی که در عصر انفجار اطلاعات، فضای مجازی و پیشرفت‌های تکنولوژیک پا به عرصه گذاشته است. این نسل با هوشمندی و ظرفیت‌های تحلیلی بالایی به دنیا آمده است. آنان به راحتی با ابزار‌های دیجیتال کار می‌کنند، به زبان دنیا صحبت می‌کنند و از اطلاعات گسترده‌ای برخوردارند، با این حال این نسل با چالش‌های عمیقی روبه‌رو است. غرق شدن در دنیای مجازی، فردگرایی افراطی، بحران هویت و کاهش تاب آوری در برابر مشکلات واقعی، از جمله ویژگی‌های شایع در میان بخشی از نوجوانان و جوانان امروز است. متأسفانه، دشمنان قسم‌خورده با شناخت دقیق این فضای خالی، با تولید محتوا‌های سمّی و شبهه افکن، سعی در انحراف این نسل دارند تا آنها را از ارزش‌های اصیل ایرانی- اسلامی دور کنند، اما در قضاوت منصفانه باید گفت امروزه از آن دست نوجوانان و جوانان فداکار و معتقد کم نداریم. در میادین مختلف علمی، فرهنگی و حتی دفاع از حریم اهل بیت (ع)، جوانان بسیاری حضور دارند که دل‌های‌شان برای ولایت می‌تپد، اما واقعیت تلخ این است که برای جلب رضایت عمومی نسل امروز و به ویژه طیف‌هایی که تحت تأثیر جنگ نرم قرار گرفته‌اند، جای کار بسیاری باقی است. بسیاری از آنها، به ویژه آنانی که در فضای مجازی با عنوان «نسل نت» شناخته می‌شوند، در معرض تهاجم فرهنگی سنگینی قرار دارند. باید آنها را از دهان گرگ‌های گرسنه بی‌دین و معاند بیرون بکشیم و این فرصت طلایی و سرمایه عظیم انقلاب را در اختیار دشمنان بیرون و درون کشور قرار ندهیم. 
اکنون پرسش اساسی این است: مقصر کیست؟ نمی‌توان تقصیر را تنها بر دوش یک نهاد انداخت. خانواده‌ها به عنوان اولین حلقه تربیتی، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. گاهی غفلت والدین، عدم‌آشنایی با فضای مجازی و پر کردن عاطفی فرزندان با پول و امکانات به جای وقت و محبت، آنها را به سمت پوچی‌ها سوق داده است. از سوی دیگر، مسئولان فرهنگی و آموزشی کشور نیز باید پاسخگو باشند. وقتی محتوای جذاب، متنوع و پاسخگوی نیاز‌های روز نوجوان تولید نمی‌شود، طبیعی است که نوجوان به سمت محتوا‌های وارداتی و مغرضانه برود. ضعف در ارائه الگو‌های جذاب دینی و ملی و عدم‌استفاده از ظرفیت هنر و رسانه برای ترویج ارزش‌ها از نقاط ضعف مدیریتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
برون رفت از این چالش فرهنگی، نیازمند یک حرکت جهادی و همگانی است. راهکار نخست، بازگشت به خانواده معنوی است؛ خانواده‌ای که در آن گفت‌و‌گو جایگزین دستور شود و والدین با زبان نوجوانان و دنیای آنها آشنا باشند. مسئولان نیز باید از حالت تدافعی خارج شوند و به حالت تهاجم فرهنگی و تولید محتوای شاد، عمیق و بومی درآیند. باید به نوجوان امروز نشان داد دین و انقلاب، مانع پیشرفت و شادی نیست بلکه چتر امنیتی است که در سایه آن می‌توان به شکوفایی واقعی رسید. 
در پایان، باید یادآور شد که نوجوان و جوان امروز همان ظرفیت عظیم حسین فهمیده‌ها را در نهاد خود دارد، اما این ظرفیت و نهال نیاز به آبیاری و مراقبت دارد. اگر بتوانیم با هوشمندی و درایت زبان مشترکی با این نسل پیدا کنیم، آنها دوباره خواهند درخشید و تاریخ تکرار خواهد شد آن هم با درخششی در عرصه‌های دانش و تمدن‌سازی اسلامی.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سبک زندگی ، سبک رفتار ، جوانان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

هواشناسی تهران: بارش‌ها از چهارشنبه آغاز می‌شود

یک کارگردان جوان سینما درگذشت

طارمی ۷ گل تا آقای گلی یک آسیایی در لیگ قهرمانان اروپا

بارش برف و باران در تهران/ کاهش دما تا ۱۱ درجه

جباری: برف نمی‌آمد، پرسپولیس برنده نمی‌شد!

شهادت او به دست شقی‌ترین اشقیا تجسم روضه عاشورایی بود

از «خود» تا «ما» روایتی از دو سوی مرز

معرفی ۳ مرکز تخصصی پاسخگویی در حوزه یارانه و کالابرگ

پایان کار تیم هندبال مردان ایران با انصراف از بازی با اردن

مدارس ابتدایی دوشنبه و سه شنبه مجازی شد/ اجرای طرح زوج و فرد تا ۴۸ ساعت آینده از درب منزل

ضد انقلاب: ترامپ! ایران را بمباران کن 

نشست ترامپ با مقام نظامی آمریکا پشت درهای بسته

مدارس تهران فردا مجازی می‌شود؟

افزایش آلودگی هوای تهران/ لزوم خودداری از تردد غیرضروری

مشکل «یارانه‌نگیرها» برای اصلاح «ساختار خانواده» جهت دریافت کالابرگ

چرا قیمت طلا دوباره افزایشی شد

شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات در آمریکا در پی کشته شدن یک معترض دیگر در مینیاپولیس

معاون ترامپ: اعتراضات مینیاپولیس مهندسی شده است

نسخه تجویزی قانون بر‌ای برخورد با اغتشاشگران

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی

ایران آماده پاسخ بزرگ

ثبت‌نام جدید نهضت ملی مسکن در ۴۶ شهر آغاز شد

برد دراماتیک منچستریونایتد مقابل آرسنال در بازی بزرگ هفته

کاخ سفید با آبراهام لینکلن به مذاکره ایران می‌آید!

اسامی 100 چهره شاخص اصولگرا در انتخابات شورای شهر تهران

مینیاپولیس آمریکا بار دیگر به منطقه جنگی تبدیل شد

نیمی از گاز کشور در ۵ استان مصرف می‌شود

فرصت صدرنشینی موقت تراکتور و استقلال 

جایگاه دریایی ایران در هندسه جدید قدرت جهانی تثبیت شده است

ادعای ابلاغ «آزادسازی اینترنت» تکذیب شد

آغاز ثبت‌نام عمره رمضانیه از دوشنبه ۶ بهمن ماه

فرصت ثبت نام مدل دوم کالابرگ تا ۱۰ بهمن

سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران

پلیس در اغتشاشات اخیر از سلاح گرم استفاده نکرده است

فرزین معامله‌گری به پرسپولیس پیوست

اصلاح‌طلبان با دلقک ضد ایرانی مرزبندی کنند 

بررسی وضعیت دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال

قیمت جدید طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴/طلا به کانال ۱۵ میلیونی برگشت؛ سکه در یک قدمی ۱۶۳ میلیون تومان ایستاد

مدافع خارجی جدید آماده بازی با پیراهن پرسپولیس شد

نگاهی به اظهارات متوهمانه اوجالان درباره نقش پژاک علیه ایران

آغاز هیجان در فوتسال آسیا؛ یوزهای ایرانی چهاردهمین جام را می‌خواهند

«فواد بدیع» هنرمند سینما درگذشت

هشدار سلحشوران به امریکای ترامپ

دولت به سمت توسعه کالا‌های مشمول کالابرگ حرکت کند 

خشم مقدس ایرانیان، رئیس جمهور مجرم آمریکا را نابود خواهد کرد

 دو چیز را هر روز با خود تکرار کنید

نبرد صدرنشینی 

بازگشت چهره ضد امریکایی به نخست‌وزیری عراق

شهادت مدافع وطن با پرتاب دریچه آهنی

نخستین پلاک خودروی منطقه آزاد مازندران رونمایی شد

پیشنهاد سردبیر
حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ برای اولین بار از مالیات سبقت می‌گیرد
فردای رویارویی تمدن و توحش
روایت مظلومیت مدافع امنیت در کوچه‌های ملارد
مهندسی تروریسم نیابتی چگونه به کشته‌سازی کمک کرد؟
سرزمین ایران زیر سنگینی کسری ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی آب!
از خنجر روسی تا کارشکنی کروات‌ها علیه کشتی/ ترس از ایران قهرمان
صحنه دردناک هجوم اغتشاشگران به ماموران بدون سلاح فراجا و شهادت مامور در ملارد
مسجدی کوچک در کنار خانه «باب» که کانون اندیشه‌های انقلابی شد!
بسترهای شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی/ پیش‌بینی‌پذیر، عادلانه و همدلانه راز جامعه آرام 
وام یک میلیارد تومانی ازدواج در ایستگاه بهارستان
سرعت زیاد خیابان‌های تهران را ناامن کرده است 
گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین درباره اغتشاشات/ شلیک دشمن به نظام اقناعی کشور
گام اولی‌ها مانع تحقق بیانیه گام دوم شدند!
سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران
ذهن‌هایی که تسخیر می‌شوند/ آشوب در یک کلیک!
آخرین اخبار