پاسخ دندان شکن نوری المالکی به وتوی ترامپ

جوان آنلاین: نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق به دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی عراق واکنش نشان داد.

به گزارش مهر، وی افزود: ما مخالفت قاطع خود را با دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی عراق اعلام می کنیم و آن را نقض حاکمیت عراق و تعدی به تصمیم چارچوب هماهنگی برای انتخاب نامزد تصدی پست نخست وزیری می دانیم.

المالکی تاکید کرد: زبان گفتگو میان کشورها تنها گزینه سیاسی برای تعامل است، نه توسل به دیکته و تهدید.

رئیس ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد: در راستای احترام به اراده ملی و تصمیم چارچوب هماهنگی و در راستای تحقق منافع عالی ملت عراق تا پایان ادامه خواهم داد.

این موضع گیری نامزد چارچوب هماهنگی عراق به دنبال وتوی ترامپ با نخست وزیری نوری المالکی رخ می دهد.