روبیو: آمریکا آماده استفاده از زور برای جلب همکاری ونزوئلا است

جوان آنلاین: پیش نویس سخنرانی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاکی از آن است که وی قرار است در این نشست، مسائل مربوط به ونزوئلا را مطرح کند.

به گزارش مهر، براساس این پیش‌نویس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را در کنگره مطرح خواهد کرد که در صورت عدم همکاری کامل دولت موقت ونزوئلا، از «قدرت نظامی» استفاده می کند.

باز کردن بخش انرژی ونزوئلا به روی شرکت‌های آمریکایی و دسترسی آنها به تولید نفت در کنار استفاده از درآمدهای نفت برای خرید کالاهای آمریکایی از جمله خواسته های واشنگتن از کاراکاس است که قرار است در سخنرانی روبیو مطرح شود.

روبیو در پیش‌نویس سخنرانی خود نوشته که امیدوار است نیاز به استفاده از اقدام نظامی نباشد، اما آمریکا از مأموریتش در نیم‌کره غربی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ربوده شده ونزوئلا، چپاول نفت این کشور را هدف نهایی آمریکا اعلام کرده بود.

دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا نیز بر مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی واشنگتن تاکید دارد.