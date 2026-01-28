کد خبر: 1342222
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

روبیو: آمریکا آماده استفاده از زور برای جلب همکاری ونزوئلا است

روبیو: آمریکا آماده استفاده از زور برای جلب همکاری ونزوئلا است وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد در صورت شکست دیپلماسی، واشنگتن آماده استفاده از زور برای جلب همکاری ونزوئلا است.

جوان آنلاین: پیش نویس سخنرانی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاکی از آن است که وی قرار است در این نشست، مسائل مربوط به ونزوئلا را مطرح کند.

به گزارش مهر، براساس این پیش‌نویس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را در کنگره مطرح خواهد کرد که در صورت عدم همکاری کامل دولت موقت ونزوئلا، از «قدرت نظامی» استفاده می کند.

باز کردن بخش انرژی ونزوئلا به روی شرکت‌های آمریکایی و دسترسی آنها به تولید نفت در کنار استفاده از درآمدهای نفت برای خرید کالاهای آمریکایی از جمله خواسته های واشنگتن از کاراکاس است که قرار است در سخنرانی روبیو مطرح شود.

روبیو در پیش‌نویس سخنرانی خود نوشته که امیدوار است نیاز به استفاده از اقدام نظامی نباشد، اما آمریکا از مأموریتش در نیم‌کره غربی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ربوده شده ونزوئلا، چپاول نفت این کشور را هدف نهایی آمریکا اعلام کرده بود.

دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا نیز بر مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی واشنگتن تاکید دارد.

برچسب ها: وزیر امور خارجه آمریکا ، توسل به زور ، ونزوئلا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

هواشناسی تهران: بارش‌ها از چهارشنبه آغاز می‌شود

یک کارگردان جوان سینما درگذشت

طارمی ۷ گل تا آقای گلی یک آسیایی در لیگ قهرمانان اروپا

بارش برف و باران در تهران/ کاهش دما تا ۱۱ درجه

جباری: برف نمی‌آمد، پرسپولیس برنده نمی‌شد!

شهادت او به دست شقی‌ترین اشقیا تجسم روضه عاشورایی بود

از «خود» تا «ما» روایتی از دو سوی مرز

معرفی ۳ مرکز تخصصی پاسخگویی در حوزه یارانه و کالابرگ

پایان کار تیم هندبال مردان ایران با انصراف از بازی با اردن

مدارس ابتدایی دوشنبه و سه شنبه مجازی شد/ اجرای طرح زوج و فرد تا ۴۸ ساعت آینده از درب منزل

ضد انقلاب: ترامپ! ایران را بمباران کن 

نشست ترامپ با مقام نظامی آمریکا پشت درهای بسته

مدارس تهران فردا مجازی می‌شود؟

افزایش آلودگی هوای تهران/ لزوم خودداری از تردد غیرضروری

مشکل «یارانه‌نگیرها» برای اصلاح «ساختار خانواده» جهت دریافت کالابرگ

چرا قیمت طلا دوباره افزایشی شد

شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات در آمریکا در پی کشته شدن یک معترض دیگر در مینیاپولیس

معاون ترامپ: اعتراضات مینیاپولیس مهندسی شده است

نسخه تجویزی قانون بر‌ای برخورد با اغتشاشگران

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی

ایران آماده پاسخ بزرگ

ثبت‌نام جدید نهضت ملی مسکن در ۴۶ شهر آغاز شد

برد دراماتیک منچستریونایتد مقابل آرسنال در بازی بزرگ هفته

کاخ سفید با آبراهام لینکلن به مذاکره ایران می‌آید!

اسامی 100 چهره شاخص اصولگرا در انتخابات شورای شهر تهران

مینیاپولیس آمریکا بار دیگر به منطقه جنگی تبدیل شد

نیمی از گاز کشور در ۵ استان مصرف می‌شود

فرصت صدرنشینی موقت تراکتور و استقلال 

جایگاه دریایی ایران در هندسه جدید قدرت جهانی تثبیت شده است

ادعای ابلاغ «آزادسازی اینترنت» تکذیب شد

آغاز ثبت‌نام عمره رمضانیه از دوشنبه ۶ بهمن ماه

فرصت ثبت نام مدل دوم کالابرگ تا ۱۰ بهمن

سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران

پلیس در اغتشاشات اخیر از سلاح گرم استفاده نکرده است

فرزین معامله‌گری به پرسپولیس پیوست

اصلاح‌طلبان با دلقک ضد ایرانی مرزبندی کنند 

بررسی وضعیت دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال

قیمت جدید طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴/طلا به کانال ۱۵ میلیونی برگشت؛ سکه در یک قدمی ۱۶۳ میلیون تومان ایستاد

مدافع خارجی جدید آماده بازی با پیراهن پرسپولیس شد

نگاهی به اظهارات متوهمانه اوجالان درباره نقش پژاک علیه ایران

آغاز هیجان در فوتسال آسیا؛ یوزهای ایرانی چهاردهمین جام را می‌خواهند

«فواد بدیع» هنرمند سینما درگذشت

هشدار سلحشوران به امریکای ترامپ

دولت به سمت توسعه کالا‌های مشمول کالابرگ حرکت کند 

خشم مقدس ایرانیان، رئیس جمهور مجرم آمریکا را نابود خواهد کرد

 دو چیز را هر روز با خود تکرار کنید

نبرد صدرنشینی 

بازگشت چهره ضد امریکایی به نخست‌وزیری عراق

شهادت مدافع وطن با پرتاب دریچه آهنی

نخستین پلاک خودروی منطقه آزاد مازندران رونمایی شد

پیشنهاد سردبیر
حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ برای اولین بار از مالیات سبقت می‌گیرد
فردای رویارویی تمدن و توحش
روایت مظلومیت مدافع امنیت در کوچه‌های ملارد
مهندسی تروریسم نیابتی چگونه به کشته‌سازی کمک کرد؟
سرزمین ایران زیر سنگینی کسری ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی آب!
از خنجر روسی تا کارشکنی کروات‌ها علیه کشتی/ ترس از ایران قهرمان
صحنه دردناک هجوم اغتشاشگران به ماموران بدون سلاح فراجا و شهادت مامور در ملارد
مسجدی کوچک در کنار خانه «باب» که کانون اندیشه‌های انقلابی شد!
بسترهای شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی/ پیش‌بینی‌پذیر، عادلانه و همدلانه راز جامعه آرام 
وام یک میلیارد تومانی ازدواج در ایستگاه بهارستان
سرعت زیاد خیابان‌های تهران را ناامن کرده است 
گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین درباره اغتشاشات/ شلیک دشمن به نظام اقناعی کشور
گام اولی‌ها مانع تحقق بیانیه گام دوم شدند!
سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران
ذهن‌هایی که تسخیر می‌شوند/ آشوب در یک کلیک!
آخرین اخبار