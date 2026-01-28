جوان آنلاین: سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه فراجا، گفت:محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور با هدف افزایش ایمنی، مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه اعمال خواهد شد. این محدودیتها از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۸ بهمنماه ۱۴۰۴ آغاز و تا ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه ۱۱ بهمنماه ادامه خواهد داشت.
ممنوعیت تردد موتورسیکلت
به گزارش مهر، وی در ادامه افزود:تردد انواع موتورسیکلت در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد و بالعکس در بازه زمانی اعلامشده ممنوع است.
محدودیتها در محور کرج–چالوس
رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به شرایط ترافیکی محور کرج–چالوس اعلام کرد:تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از این محور همچنان بهصورت دائمی ممنوع است. در صورت افزایش حجم ترافیک، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه به تاریخهای ۸، ۹ و ۱۱ بهمنماه، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت به صلاحدید مأموران پلیس راه اجرا خواهد شد.
وی درباره محدودیت قطعی روز جمعه ۱۰ بهمنماه گفت:از ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه، اعمال محدودیت تردد برای خودروهایی که مقصد آنها چالوس است از آزادراه تهران–شمال آغاز میشود. از ساعت ۱۳:۰۰، مسیر ابتدای پل زنگوله بهصورت کامل مسدود خواهد شد و از ساعت ۱۵:۰۰، تردد وسایل نقلیه از مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه (شمال به جنوب) انجام میشود. این محدودیتها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه داشته و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد به حالت دوطرفه باز میگردد. در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح یکطرفه وجود دارد.
محدودیتها در محور هراز
سردار کرمیاسد گفت: تردد کلیه تریلرها از محور هراز همچنان ممنوع است. تردد کلیه کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه در تاریخهای ۹ و ۱۰ بهمنماه از محور هراز ممنوع خواهد بود. در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا میشود.
محدودیتها در محور فشم
وی درباره محور فشم اظهار داشت:از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز جمعه ۱۰ بهمنماه، محدودیت ترافیکی از انتهای محور، نقطه پل حاجیآباد تا پیچ کلیکان بهصورت یکطرفه به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه فراجا با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت:رانندگان پیش از آغاز سفر، از وضعیت جوی و شرایط راهها اطلاع حاصل کنند و از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند. همراه داشتن زنجیر چرخ، تجهیزات ایمنی، سوخت کافی و وسایل گرمایشی مناسب برای تردد در جادههای برفگیر و کوهستانی ضروری است و باید از سلامت فنی خودرو بهویژه سیستم ترمز، بخاری، لاستیکها و برفپاککن اطمینان حاصل شود.
وی همچنین افزود:با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت و توقفهای غیرضروری و توجه به هشدارها و دستورات مأموران پلیس راه، رانندگان میتوانند در کاهش حوادث رانندگی و تأمین ایمنی سفرها همکاری لازم را داشته باشند.