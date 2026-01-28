شمار شهدای غزه به ۷۱ هزار و ۶۶۷ نفر رسید

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیهای جدیدترین آمار شهدا و زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۷۱ هزار و ۶۶۷ نفر به شهادت رسیدهاند.
همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۱ هزار و ۳۴۳ نفر رسیده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که طی ساعات گذشته همچنین پیکر ۵ شهید به بیمارستان منتقل شده است. طی این مدت ۶ نفر نیز زخمی شده اند.
هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.
از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون ۴۹۲ نفر به شهادت رسیده و ۱۳۵۶ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مدت پیکر ۷۱۵ شهید نیز از زیر آوار خارج شدهاند.