جوان آنلاین: فراس الیاسر عضو دفتر سیاسی جنبش النجباء تاکید کرد: هر گونه حمله به ایران منطقه را وارد یک درگیری گسترده تر می کند که ممکن است کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و عراق را نیز شامل شود.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: برآورد ما این است که پاسخ ایران به این تجاوز از حیث اهداف و یا پایگاه های مورد نظر غیر معمول باشد. گروه های مقاومت عراق در برابر این تجاوز دست بسته نخواهند ماند و گزینه ای جز دفاع از جمهور اسلامی ایران نخواهند داشت.

الیاسر بیان کرد: بیانیه گردان های حزب الله عراق نقشه خطرناک آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران را نشان داد. جنبش النجباء از عمق این نقشه که نه تنها ایران بلکه عراق را نیز هدف قرار می دهد آگاه است.

وی خواهان آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه تنشی شد و گفت: گروه های مقاومت نه تنها در عراق بلکه در سطح منطقه آماده هستند. مقاومت منتظر آن نمی ماند که آتش به داخل عراق برسد بلکه در همان نخستین لحظات تجاوز به ایران در پاسخ به این تجاوز مشارکت خواهد کرد.