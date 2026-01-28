جوان آنلاین: آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴) این شورا با اشاره به فرارسیدن ایامالله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزههای الهی اسلام ناب محمدی (ص) و با مجاهدت مردم مؤمن ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به ثمر نشست و امید حقطلبان جهان را در برابر قدرتهای استکباری زنده کرد.
به گزارش ایرنا، وی تأکید کرد: استقرار جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظریهی مردمسالاری دینی، صرفاً تغییر یک نظام سیاسی نبود، بلکه تحقق حاکمیتی بود که ایمان دارد تنها راه سعادت بشر، ادارهی جامعه بر اساس تعالیم الهی است.
دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه دشمنی تمامعیار نظام سلطه از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با ملت ایران آغاز شد، افزود: قدرتهای استکباری میدانستند اگر آرمانهای بلند و حقطلبانهی انقلاب محقق شود، ملّتهای آزاد جهان دیگر حاضر نخواهند بود مناسبات ظالمانه و منفعتطلبانهی آنان را بپذیرند.
آیتالله جنتی با اشاره به نقش رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با ایمان راسخ به سنتهای الهی و اتکال به قدرت لایزال الهی، همراه با مردم نستوه و مؤمن ایران، چون سدی مستحکم در برابر زیادهخواهی دولتمردان آمریکا و سردمداران رژیم صهیونیستی ایستادهاند و دشمنان را در دستیابی به اهداف شوم خود درمانده کردهاند.
وی بیان کرد: مردم صاحبان اصلی انقلاباند و هرگاه جمهوری اسلامی ایران توانسته است در برابر توطئهها و دشمنیهای بیپایان استکبار جهانی عزتمندانه بایستد، به برکت ایمان، بصیرت و ولایتمداری این ملت بزرگ بوده است.
دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: امروز کسانی از دلسوزی برای مردم ایران سخن میگویند که در کارنامهشان چیزی جز خیانت، تحریم و ظلم علیه این ملت دیده نمیشود و هرگز نخواستهاند عظمت و اقتدار ایران اسلامی را بپذیرند.
آیت الله جنتی در پایان تأکید کرد: جهاد تبیین وظیفهای الهی و تعطیلناپذیر برای دلسوزان انقلاب است تا در برابر جنگ شناختی دشمنان بایستند و نگذارند آنان با تحریف و وارونهنمایی واقعیتها، جنایات خود را پنهان و چهرهی حقیقیشان را تطهیر کنند.