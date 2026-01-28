کد خبر: 1342207
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۱
معاون وزیر آموزش و پرورش: همه باید نسل جوان را در جنگ شناختی کمک کنند

معاون وزیر آموزش و پرورش: همه باید نسل جوان را در جنگ شناختی کمک کنند معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با اشاره به اینکه در جنگ نرم و شناختی همه باید به کمک آموزش و پرورش و جوانان بیاند، گفت: آینده جمهوری اسلامی در داخل کلاس های درس رقم می خورد و به همین دلیل است که آموزش و پرورش از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

جوان آنلاین: احمد محمود زاده روز چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان البرز افزود: شوراهای آموزش و پرورش در عرصه تعلیم و تربیت کارکردی مهم و راهبردی دارند.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: قانون این شورا در سال ۱۳۷۲ که ۳۲ سال از آن می گذر، ابلاغ شد که نیاز است در استان ها با وجود کارکردهایی که دارد، ضعف های آن مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مسوولیت تربیت نیروی انسانی به عنوان سرمایه مهم واصلی کشور، برعهده آموزش و پرورش و دانشگاه ها است، خاطرنشان کرد: انجام این ماموریت خطیر و حساس به تنهایی توسط آموزش و پرورش امکان پذیر نیست و در این زمینه نیازمند کمک شرکای این نهاد و مجموعه دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی و مذهبی و رسانه ها است.
محمود زاده تصریح کرد: خوشبختانه بستر قانونی این موضوع در قالب شوراهای آموزش و پرورش از سال های خیلی دور مهیا شده است لذا از همه ظرفیت های بلااستفاده باید برای مدیریت بهتر و موثر در عرصه تعلیم و تربیت استفاده کنیم.

به گزارش ایرنا، معاون وزیر آموزش و پرورش یاد آورشد: قانون شوراها و آموزش‌وپرورش با بهره‌گیری از خرد جمعی و استفاده از توانمندی‌ها و امکانات محلی و منطقه‌ای قرارگاه اصلی برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در امر ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش است.

وی عنوان کرد: امیدواریم براساس بیانیه گام دوم و دولت مردمی به منظور بهره برداری حداکثری، شوراهای آموزش و پرورش به عنوان قرارگاه منویات رهبری قرار گیرد.
محمود زاده ادامه داد: درطول سال های گذشته برخی از مفاد قانونی در عرصه تعلیم وتربیت با دستور العمل های موجود نقض شده و مغفول مانده که نیازمند آیین نامه جدید است.
معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: شوراهای آموزش و پرورش با هدف تحقق مشارکت در حوزه‌های مختلف با بهره‌گیری از منابع دستگاه‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی، تمرکززدایی، تسهیل در فرآیندهای اجرایی، حضور و نظارت مردم و خیرین در فرآیندهای تعلیم و تربیت و ایجاد منابع مالی پایدار تصویب‌ شده است که به دنبال پویایی اهداف کلان و راهکارهای مربوط به آن در سند تحول بنیادین هستیم.

