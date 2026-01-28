سفارت فدراسیون روسیه در تهران در بیانیه‌ای درباره دلایل عدم صدور ویزا برای کشتی‌گیران ایرانی اعلام کرد: وقتی که نمایندگان فدراسیون کشتی آزاد ایران جهت دریافت ویزا به روسیه مراجعه کردند، در ایران اینترنت قطع شده بود و بنابراین، این سفارت صرفاً به‌دلایل فنی نتوانست ویزا را صادر کند.

جوان آنلاین: سفارت روسیه در ایران در بیانیه‌ای درباره عدم صدور ویزا برای کشتی‌گیران ایرانی توضیح داد. در متن بیانیه این سفارتخانه آمده است:

به گزارش ایرنا، در پی ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اینکه گویا سفارت روسیه سفر کشتی‌گیران ایرانی به روسیه را مختل کرده است، این سفارت به‌طور رسمی اعلام می‌نماید وقتی که نمایندگان فدراسیون کشتی آزاد ایران جهت دریافت ویزا به روسیه مراجعه کردند، در ایران اینترنت قطع شده بود. بنابراین، این سفارت صرفاً به‌دلایل فنی نتوانست ویزا را صدور کند. ما به دوستان در فدراسیون توصیه کردیم که آنها خودشان مستقیماً به سایت ویزای الکترونیکی روسیه (یک سرویس دولتی مستقل و بدون ارتباط با سفارت) مراجعه و ویزا را از آن طریق دریافت کنند.

این امر موجب تاسف سفارت است که کشتی‌گیران ایرانی، که به مهارت و استعداد خود شهرت دارند، نتوانستند جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی یادمان ایوان یاریگین به روسیه سفر کنند. از رسانه‌هایی که نوشته‌اند که این سفارت عمداً از صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی خودداری کرده است، درخواست می‌کنیم که این ادعاهای نادرست را تکذیب کرده و افکار عمومی را گمراه نکنند.