جوان آنلاین: شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با حضور در نمایشگاه «عرضه فناوری‌های کاربردی در حفاظت از محیط‌زیست» که به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، بر ضرورت همکاری منسجم میان دستگاه‌های اجرایی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسائل انباشته محیط‌زیستی کشور تأکید کرد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به وجود ابرچالش‌های ملی در حوزه محیط‌زیست گفت: آلودگی هوا، حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، جنگل‌ها، تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که حل آن‌ها بدون بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های فناورانه امکان‌پذیر نیست.

انصاری ورود شرکت‌های دانش‌بنیان را گامی مؤثر در بهبود پایش و اندازه‌گیری آلاینده‌های هوا، کنترل پساب‌ها و کاهش خروجی آلاینده‌های صنعتی دانست و افزود: هرچند در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما همچنان فاصله قابل توجهی تا شرایط مطلوب وجود دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر نقش تسهیل‌گر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تصریح کرد: حمایت از شرکت‌های فناور می‌تواند توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین را به‌ویژه در حوزه آلودگی‌های نفتی، صنایع آلاینده نظیر پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و همچنین مدیریت پسماندهای ویژه تسریع کند.

وی درباره عوارض آلایندگی اظهار داشت: این عوارض بر اساس پایش و نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست و مستندسازی سازمان حفاظت محیط زیست اعمال می‌شود، اما هدف اصلی، تداوم دریافت عوارض نیست، بلکه حرکت صنایع به سمت رفع ریشه‌ای آلودگی از طریق تأمین منابع مالی، استفاده از تسهیلات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

انصاری با اشاره به مدیریت حدود ۱۱ درصد از مساحت کشور به‌عنوان مناطق تحت حفاظت گفت: این مناطق که سرمایه‌های بین‌نسلی محسوب می‌شوند، با تعارضات متعددی روبه‌رو هستند و استفاده از حفاظت هوشمند و ابزارهای فناورانه می‌تواند ضمن افزایش اثربخشی، از تقابل‌های فیزیکی بکاهد؛ به‌ویژه آنکه تاکنون بیش از ۱۵۰ نفر در مسیر حفاظت از عرصه‌های طبیعی به شهادت رسیده‌اند.

وی در پایان با اشاره به بند سیزدهم سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را یک ضرورت ملی دانست و افزود: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و صندوق نوآوری و شکوفایی برای نخستین بار، می‌تواند دستاوردهای مؤثری در بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور به همراه داشته باشد.