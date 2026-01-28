فرمانده مرزبانی فراجا از کشف و ضبط ۲۹۵۱ قبضه انواع چاقوی ضامن‌دار با برندهای آمریکایی در بازرسی از یک شناور باری در اسکله عامری بوشهر خبر داد.

جوان آنلاین: سردار احمدعلی گودرزی،فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی بوشهر حین گشت زنی در دریا به یک فروند شناور باری که در اسکله عامری پهلوگیری کرده بود، مظنون و با تاکتیک های رزمی و عملیاتی برای بررسی آن اقدام کردند.

به گزارش مهر، وی افزود: مرزبانان پس از انتقال شناور به اسکله و در بازرسی فنی از آن، توانستند ۲۹۵۱ قبضه انواع چاقو ضامن دار در برند مختلف آمریکایی که با هدف انتقال و تجهیز تروریست‌های داعشی عامل استکبار قصد ورود به کشور را داشت کشف و ضبط کنند.

این مقام ارشد در فرماندهی مرزبانی فراجا با اشاره به توقیف شناور و دستگیری یک متهم در این رابطه، اظهار داشت: کارشناسان ارزش ریالی این محموله را ۸۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار گودرزی در خاتمه با قدردانی از هوشیاری مرزبانان در کنترل و مراقبت از حدود و ثغور ایران اسلامی، گفت: مرزبانان دلاور، سلحشور و جان برکف مرزبانی انتظامی کشور ضمن پاسداری از کیان ایران اسلامی، با هرگونه قاچاق اقلام ممنوعه قاطعانه برخورد خواهند کرد.