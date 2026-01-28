شناسایی۱۱ هزار ساختمان بلندمرتبه در پایتخت/ توسعه تجهیزات مدیریت بحران تهران در دستور کار

جوان آنلاین: علی نصیری با تشریح اقدامات انجام شده در شرایط بحرانی اخیر افزود: در همان ساعات ابتدایی وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ستاد مدیریت بحران شهر تهران ظرف کمتر از دو ساعت فعال شد و همکاران ما بهصورت شبانهروزی و بدون وقفه، بیش از ۶۵ ساعت فعالیت ستاد ادامه داشت و پس از آن نیز عملیات و پایش مستمر دنبال شد.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان مدیریت بحران تهران با اشاره به ساختار شکل گرفته در مدیریت بحران تا سطح محلات و همچنین استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب(دوام) افزود: مدیریت بحران صرفاً با دستور اداری محقق نمیشود و نیازمند مشارکت آگاهانه و سازمان یافته مردم است.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه تهران بیش از ۱۶ هزار ساختمان بلند مرتبه و مهم دارد، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۱ هزار ساختمان شناسایی و پایش شدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه تجهیزات و توان عملیاتی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اشاره کرد و گفت: تجهیزاتی که تا چند روز دیگر افتتاح میشود، نقشی حیاتی در تداوم خدمات در شرایط بحرانی دارد. همچنین بزرگترین تمرین مقابله با زلزله تاریخ تهران در سال گذشته برگزار شد که بازتابهای ملی و بینالمللی داشت و حتی مورد توجه سازمانهای بینالمللی قرار گرفت.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت بحران تنها محدود به عملیات نیست؛ آموزش، فرهنگسازی، توجه به گروههای خاص مانند سالمندان و توسعه ساختارهای پدافند غیرعامل، بخش جداییناپذیر این مأموریت است. امروز ۱۹ حوزه تخصصی در سازمان به صورت فعال در حال فعالیت هستند و مسیر تقویت تابآوری تهران با جدیت ادامه دارد.
میثم مظفر عضو شورای شهر تهران نیز در جریان بازدید از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر جایگاه حیاتی این سازمان در مدیریت شهری، گفت: توجه به ایمنی و حفظ جان شهروندان، در حکم قاعده هرم نیازهای شهری است و هرگونه سرمایهگذاری در سطوح بالاتر، بدون تقویت این پایه، فاقد اثربخشی لازم خواهد بود.
وی افزود: در مدیریت شهری اگر به حفظ جان و ایمنی شهروندان توجه نشود، حرکت به سمت سطوح بالاتر توسعه، منطقی و پایدار نخواهد بود. اعتقاد من به مأموریت سازمان مدیریت بحران، یک اعتقاد جدی و مبتنی بر نگاه نظری و تجربی است و در چهار سال گذشته نیز تلاش کردهام با همه توان از این مجموعه حمایت کنم.
مظفر با قدردانی از اقدامات انجام شده در دوره مدیریت فعلی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تصریح کرد: در این دوره، اقدامات زیرساختی مهم، نوآوریها و ابتکارات ارزشمندی شکل گرفته و حوزههایی که سالها غیرفعال بوده، فعال شدهاند و توان تخصصی، انرژی و انگیزهای که امروز در این مجموعه مشاهده میشود، شایسته تقدیر است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا با اشاره به تجربیات خود در جلسات مرتبط با بحرانهای اخیر، از جمله در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: کارهای مهم و متعددی در سازمان انجام شده و تکمیل این زنجیره تا رسیدن به نتیجه ملموس برای شهروندان، نیازمند همکاری جدی همه نهادهاست.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید مدیریت بحران را در اولویت بودجهای قرار دهیم. سال جاری، سال تقویت سازمان مدیریت بحران است و نمیتوان با نگاههای معمول گذشته، با این حوزه مواجه شد.
مظفر در ادامه به ضرورت عملیاتی شدن سامانههای هشدار سریع اشاره کرد و گفت: هماهنگی با صداوسیما، اپراتورهای تلفن همراه و سایر سامانههای اطلاعرسانی باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ امنیت روانی جامعه، کارایی لازم را داشته باشد.
بر اساس گزارش سایت شهر، در ادامه این برنامه رئیس کمیته بودجه شورای شهر، از مرکز عملیات اضطراری شهر تهران از نمایشگاه اقدامات داوطلبان عضو گروه دوام و همچنین از تجهیزات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بازدید کرد.