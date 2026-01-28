جوان آنلاین: در واکنش به مداخله‌های «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در امور داخلی عراق شورای عالی اسلامی این کشور به ریاست «همام حمودی»، روز چهارشنبه تأیید کرد که انتخاب نخست وزیر یک موضوع کاملاً قانونی عراق است که مطابق با مفاد قانون اساسی و سازوکارهای روند سیاسی و به شیوه‌ای که در خدمت ثبات، حفظ حاکمیت و حفاظت از منافع عالی ملی باشد، انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، «علی الدفاعی»، سخنگوی رسمی شورای عالی اسلامی عراق، در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری المعلومه دریافت شد، اظهار داشت: «این شورا به ایجاد روابط متعادل و مثبت با جامعه بین‌المللی، بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی، متعهد است.»

الدفاعی تأکید کرد که «عراق کشوری با نهادهای کاملاً مستقر است که قادر به مدیریت تعهدات قانونی و سیاسی خود با اراده ملی مستقل و به شیوه‌ای است که منعکس کننده انتخاب نمایندگان مردم عراق باشد.»

این بیانیه اولین واکنش سیاسی به موضعی است که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، عصر سه‌شنبه در پستی در پلتفرم اجتماعی تروپ سوشال اعلام کرد.

او در آن پست ادعا کرده بود که بازگشت «نوری المالکی»، نخست وزیر سابق عراق، به نخست وزیری «چیزی است که نباید اجازه داده شود»، زیرا عراق در دوره قبلی او «به فقر و هرج و مرج کشیده شد».

او تهدید کرد که در صورت انتخاب او کمک‌های آمریکا به عراق را متوقف خواهد کرد.