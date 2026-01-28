جوان آنلاین: ستار هاشمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاشهای این وزارتخانه برای برقراری مجدد اینترنت بینالملل اظهار کرد: تلاشهای بسیاری در این مدت انجام شد و با کسب و کارهای مرتبط با اینترنت در تماس نزدیک بودیم و حرفهایشان را شنیدهایم. موضوع اشتغال یکی از شاخصهای مهم و حفظ امنیت کشور است و بر همین مبنا نیز استدلال کردهایم که امروز وضعیت ارتباطات به مسیر عادی بازگردد که این فرایند از روز گذشته آغاز شده و امیدواریم در آینده تکمیل شود و بهبود یابد.
به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر گفته شود که به اینترنت بینالملل نیاز نداریم یک شوخی تلخ است، تصریح کرد: طرح چنین گزارهای درباره اینترنت بینالملل منتفی شده و امروز فضای مجازی در واقع بخشی از فضای واقعی زندگی مردم است که باید این موضوع را بپذیریم. باور داریم نگاه مردم را در این زمینه دنبال کنیم و تلاشهای شبانهروزی در این زمینه انجام بدهیم و پیگیریهای لازم را ادامه خواهیم داد.