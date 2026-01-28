جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز هیات دولت گزارشی درباره حوادث اخیر داده شد که رئیس‌جمهوری پس از شنیدنش مجددا دستور داد اعضای کابینه با امکانات دولتی، نسبت به پیگیری مسائل خانواده‌های شهدا، جانبازان و آسیب‌دیدگان این حوادث اقدام کنند و مقرر شد تا 11 بهمن‌ماه گزارش این اقدامات به شخص رئیس‌جمهوری ارائه شود.

به گزارش ایسنا، وی همچنین با اشاره به اقدام اخیر در زمینه افزایش قیمت خودروها و طرح این موضوع در جلسه هیات دولت اظهار کرد: رئیس‌جمهوری دستور داد اقدام اخیر در زمینه افزایش قیمت خودرو که موافقان و مخالفانی دارد در کارگروهی ویژه بررسی و نتایج آن به دولت ارائه شود.