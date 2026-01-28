واکنش اسلامی به ادعاهای اخیر گروسی

رئیس سازمان انرژی اتمی به ادعاهای اخیر گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان داد و تاکید کرد: انتظار می‌رود گروسی از چنین ادبیاتی استفاده نکند و به تکالیفش در ارائه گزارشات پایبند باشد.

جوان آنلاین: محمد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به ادعاهای اخیر گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران اظهار کرد: انتظار این است که آقای گروسی از این ادبیات استفاده نکند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیرمجموعه سازمان ملل است و اساسنامه مشخص دارد که تکالیفی را برای دبیرکل آن مشخص کرده و آقای گروسی باید به تکالیفش در گزارش‌هایی که آماده می‌کند و سخنانی که بر زبان می‌آورد، پایبند باشد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در جریان جنگ 12 روزه به مراکز هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است، حمله شده و باید عکس‌العملی را از آژانس در این زمینه شاهد می‌بودیم، اما هیچ اتفاقی رخ نداد حالا پرسش این است می‌خواهند بر چه چیزی از تاسیساتی که بمباران شده نظارت کنند.