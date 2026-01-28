صدور گواهینامه موتورسواری زنان نهایی شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0628\u0647\u0631\u0648\u0632\u0622\u0630\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0647\u06cc\u0627\u062a \u062f\u0648\u0644\u062a \u062f\u0631 \u062c\u0645\u0639 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0635\u062f\u0648\u0631 \u06af\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0641\u0631\u0627\u06cc\u0646\u062f \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627