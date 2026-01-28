عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه، خطرناک‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ ترکیبی تاریخ علیه ایران رقم خورد، گفت: دشمنان جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی، پروژه‌ای پیچیده از جنگ ترکیبی، آشوب سازمان‌یافته و عملیات روانی را علیه کشور طراحی کردند و هدف اصلی آنها ایجاد ناامنی داخلی، توقف پیشرفت ایران و فشار بر تصمیم‌گیران نظام بود.

جوان آنلاین: محمد سراج، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با حضور در خبرگزاری دفاع مقدس به حوادث اخیر و اقدامات تروریستی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: از روز هفتم دی‌ اعتراضات به‌حق بازاریان را شاهد بودیم که با توجه به گرانی ارز و کالا در بازار شکل گرفت، اما رفته‌رفته از این اعتراضات سوءاستفاده شد، به‌گونه‌ای که به جایی رسید که شاهد یکی از بزرگ‌ترین اقدامات تروریستی در سطح کشور بودیم.

به گزارش دفاع پرس، وی افزود: در همه جای دنیا اعتراض وجود دارد، حتی در خانواده نیز ممکن است افراد نسبت به تصمیم مدیر خانه اعتراض داشته باشند، اعتراض نشانه حیات جامعه است و جامعه‌ای که اعتراض نداشته باشد، جامعه‌ای مرده یا سرکوب‌شده است.

سراج ادامه داد: اعتراض باید شنیده شود، پاسخ داده شود و باعث رفع ذهنیت‌ها شود؛ ممکن است تصمیمی از سوی مسئولان گرفته شود که ذهنیت مبهمی ایجاد کند و اعتراض شکل بگیرد، اما اگر مسئول توضیح دهد، ذهنیت اصلاح و اعتراض رفع می‌شود؛ بنابراین وجود اعتراض نه‌تنها ایراد نیست بلکه لازمه جامعه زنده است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: نکته دوم این است که در این مرحله از آشوب ما با یک رفتار بسیار خشن، غیرمنتظره و زامبی‌وار در شهر‌ها مواجه شدیم که از بستر اعتراضات سوءاستفاده کردند؛ همان‌گونه که در سال ۸۸ از بستر انتخابات و در سال ۹۸ از تصمیم دولت درباره قیمت بنزین سوءاستفاده شد. اعتراض طبیعی است، اما عده‌ای مترصد این فرصت‌ها هستند تا وارد شوند، کشته‌سازی کنند و از احساسات مردم ایران سوءاستفاده کنند.

سراج با اشاره به عملکرد نیرو‌های امنیتی و انتظامی گفت: نیرو‌های امنیتی و انتظامی حتی زمانی که می‌توانستند از سلاح استفاده کنند، از گلوله جنگی استفاده نکردند تا آرامش برقرار شود، اما پس از هفت، هشت روز با خشونتی مواجه شدیم که غیرقابل تصور بود؛ افرادی که با سر و روی بسته به سمت نیرو‌های مسلح می‌آمدند و اصرار می‌کردند که به آنها شلیک شود.

وی افزود: این افراد قدرت‌های غیرعادی داشتند، گاردریل‌ها و نرده‌های وسط بلوار‌ها را می‌کندند و این دلالت بر این داشت که از مواد روان‌گردان و مخدر استفاده کرده بودند تا بتوانند تخریب کنند، آشوب ایجاد کنند، خسارت بزنند، آتش بزنند و حتی کشته‌سازی کنند؛ مواردی بود که اگر فردی از میان آنها زخمی می‌شد، لیدرهایشان به او می‌گفتند تو دیگر به درد ما نمی‌خوری و با گلوله او را می‌زدند؛ فردی که اکنون در بیمارستان بستری است خودش معترف است که برای اغتشاش توجیه و تجهیز شده بود و وقتی زخمی شد، لیدرش او را هدف گلوله قرار داد.

نماینده مردم تهران عنوان کرد: بر همین اساس این اتفاقات و این نوع از خشونت و اقدامات تروریستی دلالت بر حمایت خارجی از این افراد علی‌الخصوص رژیم صهیونیستی از تروریست‌ها دارد؛ از سوی دیگر شخص رئیس‌جمهور آمریکا از اغتشاش حمایت کرد و بعد کشور را به آشوب کشیدند و در دنیا گفتند جمهوری اسلامی حقوق بشر را رعایت نمی‌کند؛ سپس قطعنامه‌های کاملاً سیاسی و سوگیری‌شده علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند.

سراج در خصوص جنگ رسانه‌ای صورت گرفته و با بیان اینکه، کشور‌ها و جامعه جهانی در چنبره جنگ رسانه‌ای نظام سلطه‌اند و بر اساس فضاسازی رسانه‌ای رأی می‌دهند، گفت: اگر ارتباطات از سوی دستگاه‌های متولی و مسئول تقویت می‌شد و اطلاع‌رسانی به‌موقع در سطح جامعه جهانی صورت می‌گرفت که چه کسانی زدند، کشتند، سوزاندند و تخریب کردند، قطعاً چنین اتفاقی نمی‌افتاد.

وی با اشاره به اینکه خطرناک‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ ترکیبی تاریخ علیه ایران رقم خورد، تصریح کرد: آتش زدن مساجد، کتابخانه، آمبولانس، ماشین آتش‌نشانی، وسایل نقلیه عمومی، تجهیزات خدمات شهری، حتی حمله به مردم عادی، یعنی اینکه برخی قدرت تشخیص را از دست داده بودند.

نماینده مردم تهران افزود: این جنگ ترکیبی به لطف الهی اولاً با فداکاری، ایثار و رشادت نیرو‌های مؤمن امنیتی، انتظامی و بسیج عزیز در صحنه خنثی شد و ثانیاً با حضور گسترده بصیرت مردم مانند سیلی آمد و تمام نقشه‎های شوم را شست؛ در نتیجه، مرحله دیگر نقشه‌های شوم رژیم سفاک و مستکبر آمریکا شکست خورد.

سراج با اشاره به تحولات منطقه گفت: آسیبی که تل‌آویو تا به‌ حال نخورده بود را خورد و هنوز هم نتوانسته‌اند خرابی‌هایش را جمع کنند و همچنان برایشان سوهان روح است؛ به همین خاطر آمدند پاتک کنند و ما را داخل کشور درگیر کنند؛ ما را در جغرافیای خودمان و با مردم خودمان درگیر کنند.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: ملت ما باید هوشیار باشند و بدانند ما درگیر جنگ مستمر با جبهه باطل و نظام سلطه هستیم. آنها دست از سر ما برنمی‌دارند. قرآن می‌فرماید: “و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم” و نیز “و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا”. آنها همواره می‌جنگند تا ما را به تسلیم وادار کنند یا نابود کنند، اما کور خوانده‌اند؛ نه تسلیم می‌شویم و نه نابود می‌شویم. ما با مقاومت و استقامت به حیات پرافتخار خود ادامه می‌دهیم و ان‌شاءالله فتح و ظفر نزدیک است.

در ادامه این گفت‌و‌گو، خبرنگار دفاع‌پرس با اشاره به افزایش دخالت‌های خارجی، مواضع و ادعا‌های حقوق بشری آمریکا و تهدیدات نظامی مطرح‌شده، پرسید؛

** تحولات منطقه، تهدیدات نظامی ترامپ و روند پیش‌رو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نماینده مردم تهران پاسخ داد: این تهدیدات بیشتر برای متوقف کردن حرکت رو به جلو انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. ما مشکلات داریم، اما موفقیت‌هایمان کم نیست. همین هفت، هشت یا ده روز قبل از شروع اغتشاشات دی‌، جمهوری اسلامی توانست سه ماهواره به فضا ارسال کند؛ آن هم کشوری که در تحریم است و هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد و حتی در بغض و دشمنی آمریکا قرار دارد. این پیام بزرگی دارد و آنها می‌خواهند با تهدید جلوی این حرکت رو به جلو را بگیرند.

وی افزود: آمریکا نه وضعیت داخلی مناسبی دارد و نه وضعیت بین‌المللی مناسبی برای جنگ. اگر بخواهد وارد جنگ شود باید از کنگره اجازه بگیرد، در حالی که کنگره به‌شدت با جنگ مخالف است؛ حتی در مورد ونزوئلا مخالفت کرد و یک ماه ایستاد و اجازه نداد. بعد به‌صورت دزدانه و با هزینه بالا رفتند و رئیس‌جمهور ونزوئلا را ربودند و آن را به‌عنوان موفقیت مطرح کردند؛ در حالی که دزدیدن یک آدم چه موفقیتی است؟ این دله‌دزدی در سطح بین‌المللی است.

سراج ادامه داد: رژیم اشغالگر قدس هم نه وضعیت داخلی مناسبی دارد و نه وضعیت بین‌المللی مناسبی و ضمن اینکه ضربه دست جمهوری اسلامی را هم خورده است. در ۶۰ یا ۷۰ سالی که این رژیم در منطقه مستقر است، تا به حال چنین سیلی‌ای نخورده بود که در تل‌آویو خورد و اکنون هم آماده دریافت سیلی جدید نیست. رژیم مستکبر آمریکا هم چنین سیلی‌ای خورده است؛ چه در عین‌الاسد و چه در پایگاه مهم العدید که بزرگ‌ترین مرکز راداری و هدایت عملیات هوایی آمریکا در منطقه است و جمهوری اسلامی با افتخار آن‌را هدف قرار داد و هرگز کوتاه نیامد.

وی گفت: اینکه ناو به خلیج فارس می‌آورند، برای ما یک سیبل است. ناوهای آمریکا هدف سهل موشک‌های ماست. کسی که ناو بیاورد، جنگ نمی‌تواند بکند. اگر آمریکا بخواهد جنگ کند، باید همه پایگاه‌هایش را از منطقه جمع کند و از تیررس ما خارج شود و بعد بگوید از فضا اقدام می‌کند، نه از هوا. پایگاهی که در تیررس ماست، پایگاه امن نیست. پس اصلاً این برای جنگ نیست.

نماینده مردم تهران تأکید کرد: این تهدیدات برای ترساندن است؛ برای اینکه مسئولان جمهوری اسلامی در تصمیماتشان سست شوند، مردم دچار ناامنی روانی شوند و سرمایه‌گذار بترسد. سرمایه‌گذار وقتی بگویند اینجا ناامن است، سرمایه فرار می‌کند و به تبع آن سرمایه‌دار هم فرار می‌کند. آنها با این حرف‌ها می‌خواهند ترس ایجاد کنند، اما کسی نباید بترسد. اگر می‌توانستند با جنگ کار را جلو ببرند، دیوانه نبودند این همه هزینه کنند و مزدور داخلی اجیر کنند تا ما را در داخل کشور درگیر کنند. اینها به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد و تهدیدشان غیرواقعی است.

وی افزود: اگر قرار باشد امروز در موضوع حقوق بشر یا رعایت قواعد بین‌المللی کشوری مورد سؤال قرار بگیرد، اول رژیم مستکبر آمریکا است و بعد رژیم صهیونیستی. جمهوری اسلامی روی مرز خودش حرکت کرده و هر جا تعرض شده، از خودش دفاع کرده؛ چه در عرصه خارجی و چه در عرصه داخلی. اینکه ما را متهم می‌کنند و فضاسازی رسانه‌ای می‌کنند، چون رسانه دست آنهاست و بوق دست آنهاست.

سراج تصریح کرد: باید بدانیم اینها فرار به جلو می‌کنند و بی‌خود در امور داخلی ما دخالت می‌کنند. ما کشور فقیر و حقیری نیستیم که با تشر شما در سیاست داخلی‌مان تغییر ایجاد شود. ما قانون داریم؛ هر کسی طبق قانون جرم مرتکب شود، باید محاکمه و مجازات شود و تحت تأثیر تهدید‌ها قرار نمی‌گیریم. بی‌خود هم کرده‌اند که در امور ما دخالت می‌کنند؛ ابتدا بگذارید به حساب مجرمان داخلی برسیم، به حساب مجرمان بین‌المللی هم خواهیم رسید.

در بخش پایانی این گفت‌و‌گو، خبرنگار دفاع‌پرس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تدوین بودجه سال آینده و اهمیت بودجه دفاعی پرسید:

** با توجه به شرایط معیشتی مردم، کلیت بودجه چگونه ارزیابی می‌شود و آیا کاهش بودجه دفاعی صحت دارد؟

سراج در پاسخ گفت: بودجه سال ۱۴۰۵ اولاً برشی یک‌ساله از قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است. از طرف دیگر، براساس اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه امسال در یک مرحله به مجلس آمد؛ برخلاف سنوات قبل که ابتدا احکام بودجه می‌آمد و بعد جداول، این‌بار دولت موظف شد بر اساس احکام دائمی و احکام برنامه هفتم، جداول را تعریف کند و بگوید به استناد این حکم چه بودجه‌ای پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: ویژگی سوم این بودجه این است که امسال سازمان برنامه نظر دستگاه‌ها را نگرفت. این ایراد جدی به سازمان برنامه وارد است. چرا نظر وزارتخانه‌ها گرفته نشد؟ سازمان برنامه رأساً جداول را آماده کرد و تحویل داد، در حالی که اکثر وزرا به مجلس گفتند از ما نظر نگرفتند. شما باید رابط بین دولت و مجلس باشید. وزرا در مقابل مجلس و مردم پاسخگو هستند و باید نظر آنها گرفته می‌شد، اما سازمان برنامه بدون توجه به اولویت‌ها و سیاست‌های وزارتخانه‌ها تصمیم گرفت که این کار غلط و غیرقابل قبول است.

نماینده مردم تهران در ادامه درباره بودجه دفاعی گفت: در جمهوری اسلامی یکی از مبانی اساسی کرامت انسان است. ما نمی‌خواهیم به هر قیمتی پیشرفت کنیم یا توسعه پیدا کنیم؛ شرطش این است که دست ضعفا را بگیریم و همه با هم جلو برویم. بنا نیست به اسم توسعه و پیشرفت، آدم‌های ضعیف را له کنیم. کسانی که درآمد ندارند، تحت پوشش نهاد‌های حمایتی‌اند، بازنشستگان، شاغلان دستگاه‌های اجرایی، کارگران و کارمندان و بازنشستگان باید مورد توجه قرار بگیرند.

وی تأکید کرد: در مورد نیرو‌های مسلح، حقوق آنها باید حداقل ۲۰ درصد بیشتر از سایر کارکنان دولت باشد، چون اینها زمان و مکان ندارند. نیرو‌های مسلح در این ایام ۲۰ روز - شبانه‌روز - وسط خیابان بودند.

سراج ادامه داد: افزایش حقوق نیرو‌های مسلح که قانوناً باید انجام شود، نباید با کاهش مزایای معیشتی همراه شود. این موارد معیشتی باید حفظ شود؛ ماهانه ۵۰۰ هزار تومان برای هر خانواده بازنشسته و ۸۰۰ هزار تومان برای هر شاغل پیش‌بینی شده بود که کم شده است. چرا کم کرده‌اند؟ با چه نگاهی این کار را کرده‌اند؟ بعضی از پروژه‌های دفاعی حتماً نیازمند پشتیبانی جدی هستند، پروژه‌های تحقیقاتی هم مستحق پشتیبانی جدی‌اند و نباید بودجه آن‌ها کاهش یابد.

وی افزود: به همین خاطر این ایراد‌ها به سازمان برنامه و بودجه وارد است. پیشنهاد‌ها ثبت شده و امیدواریم تلفیق موافقت کند که این ابهامات رفع شود و این اشکالات جبران شود. اگر جبران شود، کمک می‌کنیم که رأی بیاورد و اگر نشود، قطعاً پیشنهاد‌های اصلاحی خواهیم داد و از نمایندگان عزیز می‌خواهیم کمک کنند که این اصلاحات رأی بیاورد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: همه می‌دانند امروز نیرو‌های مسلح ما مایه آرامش ملت‌اند، امنیت این ملت‌اند و عامل آرامش روانی جامعه‌اند. ما نه‌تنها باید به آنها افتخار کنیم بلکه باید نسبت به کرامت آنها و احساس تعلقشان توجه ویژه داشته باشیم. این بخش نیازمند اصلاح است. بخشی از این اعتراضات در تلفیق حل شده و بخش‌هایی باقی مانده که ان‌شاءالله دوستان تلاش می‌کنند حل شود.