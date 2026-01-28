کد خبر: 1341857
علائم پنهان سرطان مری/ چرا نباید چای داغ بنوشید؟

علائم پنهان سرطان مری/ چرا نباید چای داغ بنوشید؟ فوق‌تخصص گوارش و کبد بالغین با هشدار نسبت به مصرف چای داغ گفت: نوشیدن مداوم چای و مایعات با دمای بالا یکی از عوامل مهم و اثبات‌شده در افزایش خطر ابتلا به سرطان مری است و متاسفانه این عادت در کشور ما بسیار شایع است.

جوان آنلاین: دکتر آرمان عبدی، فوق‌تخصص گوارش و کبد بالغین و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه سرطان مری از بیماری‌های دستگاه گوارش است، افزود: بسیاری از بیماران تا مراحل پیشرفته متوجه بیماری خود نمی‌شوند، زیرا علائم اولیه یا خفیف است یا با مشکلات ساده گوارشی اشتباه گرفته می‌شود.

وی توضیح داد: مصرف مداوم مایعات بسیار داغ، به‌ویژه چای، باعث آسیب حرارتی مکرر به مخاط مری می‌شود، این آسیب‌های تکرارشونده به‌مرور زمان می‌توانند منجر به التهاب مزمن، تغییرات سلولی و در نهایت افزایش احتمال بروز سرطان مری شوند.

به گفته این فوق‌تخصص گوارش، وقتی این عامل در کنار سایر ریسک فاکتور‌ها مانند سیگار، تغذیه ناسالم، رفلاکس معده و فشار روانی مزمن قرار می‌گیرد، خطر ابتلا به بیماری به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

استرس؛ عامل پنهان، اما مؤثر در بیماری‌های گوارشی

وی با تأکید بر نقش استرس در بیماری‌های گوارشی اظهار داشت: استرس مزمن باعث تضعیف دستگاه ایمنی بدن می‌شود، یکی از وظایف اصلی سیستم ایمنی، شناسایی و حذف سلول‌های غیرطبیعی است که به طور روزانه در بدن ایجاد می‌شوند. زمانی که سیستم ایمنی تحت‌فشار استرس قرار می‌گیرد، این عملکرد حیاتی دچار اختلال شده و بدن مستعد ابتلا به بیماری‌ها، از جمله سرطان‌ها، می‌شود.

نقش آنتی‌اکسیدان‌ها و سیستم ایمنی

عبدی افزود: آنتی‌اکسیدان‌ها با کاهش عوامل اکسیداتیو مضر در بدن، به تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کنند، سیستم ایمنی سالم نقش مهمی در پیشگیری از پیشرفت بیماری‌های گوارشی دارد و ضعف آن می‌تواند زمینه‌ساز ابتلا به بدخیمی‌ها شود.

نفخ و رفلاکس؛ زنگ خطر ابتلا به سرطان مری

وی با اشاره به نفخ و رفلاکس معده گفت: نفخ یا رفلاکس به‌تنهایی علت مستقیم سرطان مری نیستند، اما در صورت تداوم، می‌توانند به‌عنوان علامت هشداردهنده یا عامل تشدیدکننده آسیب‌های مزمن مری مطرح باشند، رفلاکس طولانی‌مدت اسید معده، به‌ویژه در افراد دارای اضافه‌وزن، می‌تواند به تغییرات پیش سرطانی در مری منجر شود. علائم هشداردهنده‌ای که نباید نادیده گرفته شوند

عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: در دستگاه گوارش، برخی علائم به‌عنوان «علائم هشداردهنده» شناخته می‌شوند و مشاهده آنها نیازمند بررسی فوری است.

عبدی گفت: از جمله این علائم می‌توان به گیرکردن غذا هنگام بلع، درد هنگام بلع، برگشت غذا از دهان، کاهش وزن بدون علت مشخص، کم‌خونی، استفراغ خونی، مدفوع سیاه‌رنگ یا دفع خون از دستگاه گوارش اشاره کرد. شایع‌ترین علامت سرطان مری، اختلال در بلع است؛ به‌طوری که بیمار احساس می‌کند غذا در مری گیر می‌کند و بدون نوشیدن آب پایین نمی‌رود.

درمان خودسرانه؛ عامل تاخیر در تشخیص

این متخصص گوارش با هشدار نسبت به درمان خودسرانه گفت: متأسفانه برخی بیماران با مصرف خودسرانه دارو‌های گوارشی یا مراجعه دیرهنگام، باعث تاخیر در تشخیص بیماری می‌شوند، دارو ممکن است علائم را کاهش دهد، اما بیماری زمینه‌ای را درمان نمی‌کند و تشخیص را به تعویق می‌اندازد.

تشخیص زودهنگام، شانس درمان قطعی

عبدی تصریح کرد: در صورت تشخیص زودهنگام، سرطان مری می‌تواند کاملا درمان‌پذیر باشد و حتی در برخی موارد بدون نیاز به جراحی‌های سنگین کنترل شود، اما در مراحل پیشرفته و پخش‌شدن سلول‌های سرطانی، درمان بسیار دشوار و گاهی تنها تسکینی خواهد بود.

سیگار، الکل و تغذیه نامناسب

وی سیگار را یکی از مهم‌ترین عوامل خطر سرطان مری دانست و افزود: مصرف الکل نیز نقش مهمی در بروز سرطان‌های دستگاه گوارش دارد و در حال حاضر هیچ میزان بی‌خطری برای مصرف الکل تعریف نشده است.

این متخصص گوارش و کبد بالغین در ادامه مطرح کرد: همچنین مصرف زیاد مواد غذایی مانده، دودی و ترشی‌ها به دلیل وجود نیتریت‌ها، خطر ابتلا به سرطان مری را افزایش می‌دهد.

بنابر اعلام وبدا، عبدی در پایان تاکید کرد: پرهیز از نوشیدن چای داغ، اصلاح سبک زندگی، کنترل وزن، تغذیه سالم، مدیریت استرس و مراجعه به‌موقع به پزشک در صورت بروز علائم هشداردهنده، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری‌های گوارشی و به‌ویژه سرطان مری داشته باشد.

