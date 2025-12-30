نعیم قاسم: پایداری ایران در جنگ ۱۲ روزه به مستضعفان جهان امید بخشید

جوان آنلاین: «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی ویدیویی در نشست بین‌المللی «استاد اندیشه» در تهران در بزرگداشت پنجمین سالگرد درگذشت «علامه مصباح یزدی» و به مناسبت روز علوم انسانی از برگزارکنندگان این نشست به دلیل فراهم کردن فرصتی برای زندگی با اندیشه، رفتار و رویکرد و سفر طولانی کار فرهنگی، جهادی، اجتماعی و سیاسی علامه مصباح یزدی در جمهوری اسلامی و بازتاب‌های آن در سطح جهان اسلام قدردانی کرد.

به گزارش ایسنا، نعیم قاسم در سخنان خود به نکات اصلی مرتبط با علامه مصباح یزدی پرداخت و تاکید کرد که وی صاحب اندیشه اصیل بود که در مرحله‌ای خود را نشان داد که در آن امام خمینی (ره) انقلاب واقعی و بزرگی را در مفاهیم و اندیشه‌ها رهبری کرد و اسلام ناب محمدی را در چارچوب یک حکومت مردم سالار انقلابی و آماده برای مقابله با چالش‌های مادی به ویژه چالش‌هایی که در سطح فکری وجود داشت، تثبیت کرد.

نعیم قاسم گفت: علامه مصباح یزدی برای تثبیت این اندیشه از طریق موسسات علمی و پژوهشی از جمله موسسه در راه حق و موسسه باقرالعلوم تلاش کرد.

وی به موضع واضح علامه یزدی درباره تضاد اساسی بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی با دعوت به استفاده از تکنولوژی مدرن بدون تسلیم شدن در برابر الگوهای غربی اشاره کرد.

شیخ نعیم قاسم اظهارات «سید علی خامنه‌ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را نقل کرد که گفته بود یکی از بزرگترین دستاوردهای مصباح یزدی پروژه ولایت است.

نعیم قاسم علامه مصباح یزدی را یک سیاستمدار انقلابی توصیف کرد که حضورش تنها محدود به مرحله پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ نشد بلکه از سال ۱۹۶۳ جزو حامیان امام خمینی (ره) و شاگردانش بوده و در فعالیت‌های سیاسی مخالف رژیم پهلوی شرکت کرده بود.

وی گفت: علامه مصباح یزدی بعد از پیروزی انقلاب نقش سیاسی خود را در مقابله با انحرافات و جریان‌های مخالف ادامه داد. علامه مصباح یزدی الگوی وفاداری فداکارانه را تجسم بخشید مقاومت و مقابله با استبداد آمریکا و رژیم اسرائیل را اولویت دائمی اندیشه و مواضع خود می‌دانست. علامه مصباح یزدی بر مفهوم ولایت و نقش و اهمیت آن متمرکز بود و زندگی‌اش را در راه خدا گذراند و یک شخصیت منحصر به فرد و استثنایی در جهان اسلام بود. علامه مصباح یزدی اولویت مقاومت و مقابله با استبداد آمریکا را در مرکز توجه خود قرار داده و فلسطین و مقابله با رژیم اشغالگر همواره در سخنان و دیدارها و سخنرانی‌های وی وجود داشت. علامه مصباح یزدی طی ارتباطش با رهبران مقاومت و سفرهایش به لبنان بر سوال درباره اوضاع مقاومت و توانایی‌های آن تمایل داشت.

شیخ نعیم قاسم به تحولات منطقه‌ای پرداخت و گفت: عملیات طوفان الاقصی یک پروژه محوری بود که معادلات جدیدی را در رویارویی با اسرائیل ایجاد کرد و وحشی‌گری اشغالگران را آشکار ساخت و پایداری رزمندگان مقاومت در فلسطین و لبنان را برجسته ساخت که با حمایت جمهوری اسلامی ایران به رهبری سید علی خامنه‌ای و پیروی از رویکرد امام خمینی در حمایت از آرمان فلسطین انجام شد. پایداری ایران طی جنگ ۱۲ روزه امیدی را به مستضعفان در جهان داد.

وی به نقش یمن و عراق در پشتیبانی از محور مقاومت در سایه تجاوزگری اسرائیل که با هدف ریشه کن کردن مقاومت در منطقه است، اشاره کرد.

نعیم قاسم گفت: ایمان و پایداری افسانه‌ای مبارزان، شهدا، مجروحان، اسرا و خانواده‌هایشان اهداف پروژه اسرائیل را ناکام گذاشت. این پایداری به رغم فشارها ادامه خواهد یافت.