تصویب شیوه افزایش پلکانی حقوق در کمیسیون تلفیق

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از تصمیم کمیسیون متبوعش خود جهت افزایش ضریب حقوق و دستمزد در بودجه بر مبنای عدالت و پلکانی خبر داد.

جوان آنلاین: مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ در تشریح جلسه پیش از ظهر کمیسیون متبوعش به‌منظور بررسی موارد اصلاحی بودجه، گفت: یکی از موضوعات مورد دغدغه نمایندگان در بودجه، مباحث مربوط به ضریب حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ بود که این موضوع در دستورکار جلسه کمیسیون قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: از این رو کمیسیون در این جلسه با شیوه افزایش حقوق بر مبنای عدالت و با سازوکار پلکانی موافقت کرد.

کمیسیون تلفیق روز گذشته با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مخالفت کرد که باید کلیات لایحه در دستورکار امروز نمایندگان در جلسه علنی قرار می‌گرفت ، اما با توجه به نامه رئیس جمهور به مجلس درباره بودجه، مقرر شد که رأی گیری انجام نشود و کمیسیون تلفیق در جلسات امروز خود کلیات را با توجه به اصلاحات دولت و با حضور مسئولان دولتی بررسی و گزارش خود را درباره آن برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کند.