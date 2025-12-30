معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج، از برگزاری نشست سه‌روزه کارگروه حقوق و دستمزد شهرداری‌های کشور به میزبانی شهرداری کرج خبر داد.

منوچهر غفاری با اشاره به اجرای ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اظهار داشت: این نشست تخصصی با حضور اعضا و نمایندگان کارگروه از شهرداری‌های مختلف کشور، از روز یکشنبه لغایت سه‌شنبه برگزار می‌شود و به بررسی موضوعات مرتبط با نظام حقوق و دستمزد، مسائل سرمایه انسانی و ارتقای فرآیندهای مدیریتی در شهرداری‌ها اختصاص دارد.

وی با تأکید بر اهمیت این رویداد ملی افزود: میزبانی این نشست بیانگر جایگاه تخصصی و ظرفیت‌های مدیریتی شهرداری کرج در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی است و فرصتی ارزشمند برای هم‌اندیشی، تبادل تجربیات و هم‌افزایی میان شهرداری‌های کشور فراهم می‌آورد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: شهرداری کرج با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده، تلاش دارد این نشست در بالاترین سطح کیفی برگزار شود و خروجی‌های آن منجر به تصمیم‌سازی مؤثر و بهبود نظام پرداخت در شهرداری‌ها گردد.