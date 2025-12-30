جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در نشست خبری خود، استعفای مهدی سنایی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور را تایید کرد و گفت: اصل این استعفا درست است اما اینکه مورد پذیرش واقع شده است را اطلاعی ندارم.
به گزارش فارس، وی افزود: استعفا لزوماً به معنای افزایش اختلافات نیست. طبیعتاً افراد در هر مجموعهای ممکن است تفاوت نظرهای کارشناسی داشته باشند و هر فرد تا زمانی باید در جایگاه خود باقی بماند که احساس کند میتواند به مأموریتش به خوبی عمل کند.
وی در ادامه گفت: با این حال، دولت همواره تمایل دارد از ظرفیت همه افراد استفاده کند و با شناختی که از معاون سیاسی داریم، حتی در صورت خروج از دولت، ایشان همچنان میتوانند به شکل مشورتی یا همکاریهای دیگر به دولت کمک کنند.