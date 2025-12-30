هرتزوگ ادعای ترامپ را تکذیب کرد

جوان آنلاین: «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی گفت که از زمان اعلام درخواست «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای عفو در پرونده‌های فساد هیچ تماس و گفتگویی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نداشته و اظهارات ترامپ درباره نزدیک بودن عفو نتانیاهو درست نیست.

به گزارش تسنیم، دونالد ترامپ ۱۲ نوامبر گذشته از «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی خواست نتانیاهو را عفو کند. بعدا نیز خود نتانیاهو درخواست عفو را ارائه کرد و رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حال بررسی این درخواست است.

درخواست ترامپ برای عفو نتانیاهو انتقادات گسترده‌ای را در داخل اراضی اشغالی ایجاد کرده و اسرائیلی‌ها وی را به مداخله در امور داخلی خود و آسیب زدن به برابری در برابر قانون متهم کردند.

ترامپ دوشنبه در دیدار با نتانیاهو گفت: چگونه نتانیاهو را عفو نمی‌کنند. او حین جنگ نخست وزیر بوده است. من با اسحاق هرتزوگ صحبت کردم و او می‌گوید که عفو در راه است.

اما دفتر هرتزوگ اعلام کرد که هیچگونه تماسی بین وی و ترامپ از زمان ارائه درخواست عفو صورت نگرفته است.

نتانیاهو با اتهامات فساد، رشوه و خیانت در امانت در چند پرونده مواجه است. علاوه بر این دیوان کیفری بین المللی سال ۲۰۲۴ حکم جلب نتانیاهو را به دلیل ارتکاب جنایت‌های جنگی و ضد بشری علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه صادر کرد.