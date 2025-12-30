اولتیماتوم وزیر ورزش درباره فحاشی و شعار تماشاگران

جوان آنلاین: احمد دنیامالی پس از برگزاری جلسه مشترک با مدیران چهار باشگاه لیگ برتری اظهار داشت: مردم از برخی رفتارهای خارج از چارچوب اخلاقی رنجیده خاطر هستند و قرار شد باشگاه‌ها این فضا را مدیریت کنند. همه تلاش ما این است که رفتار ما ایجابی باشد، ما دنبال بحث‌های سلبی نیستیم، اما در قانون این اختیار به کمیته انضباطی و حتی به داور داده شده است، اگر داور یا ناظر بازی ببینند اندازه فضای محل برگزاری با فحاشی یا شعارهای ساختارشکنی خارج از چارچوب است، اختیار دارند که بازی را قطع کنند و بازی نیمه‌تمام تمام شود. در این صورت بازی یادشده 3 بر صفر تمام می‌شود و جریمه سنگین خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: این موضوع در قانون هست، ولی اجرا نمی‌شد و ما در جلسه درباره آن شفاف صحبت کردیم. البته ما نمی‌خواهیم موضوع به اینجاها کشیده شود چون باشگاه‌ها به سختی اداره می‌شوند و نمی‌خواهیم تماشاگران‌مان را به خاطر رفتار یک عده قلیل محروم کنیم، بنابراین رفتار ما ایجابی است و خواهش ما از باشگاه‌ها این است که خودشان پیشگام شوند، مطمئنم که نتایج خوبی خواهیم گرفت.

وزیر ورزش و جوانان خاطر نشان کرد: من باز هم تأکید می‌کنم که تعارف نداریم و هر باشگاهی که در داخل چارچوب عمل نکند، جرایم سختگیرانه ما اعمال می‌شود و قانون هم به داور و ناظر بازی اجازه داده است. کمیته انضباطی حق دارد در جایی که تشخیص داده است بخشی از جرایم را به مرجع قضایی ارجاع دهد. ما دنبال این نیستیم که بحث‌های سلبی داشته باشیم و می‌خواهیم با آموزش، رفتار فرهنگی داشته باشیم. هواداران می‌توانند تیم‌های خودشان را تشویق کنند و نباید شرایطی باشد که احساسات مردم جریحه‌دار شود.

دنیامالی همچنین تصریح کرد: بالاخره بانوان و خواهران ما در استادیوم حضور دارند و ورزشگاه‌ها محل مقدسی است و ما به حرمت عزیزان‌مان باید چارچوب‌ها را رعایت کنیم. قطعاً این نظر حاکمیت است و ما همه تلاش‌مان را خواهیم کرد که فضایی دلچسب باشد. همه تلاش‌ها این است که میزبان‌های ما میزبانی خوبی داشته باشد. میزبان وظیفه‌اش پذیرایی خوب از میهمان است و ان‌شاءالله ما این بحث را نهایی می‌کنیم و نتایج آن را هم رصد می‌کنیم که در آینده شاهد این بحث‌ها نباشیم.