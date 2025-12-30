نبی: دیدار ایران و پرتغال هنوز قطعی نشده است

جوان آنلاین: مهدی محمد نبی عصر دوشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از ۱۵ ورزشکار جوانمرد، اظهار کرد: این مراسم سابقه تاریخی دارد که توسط سازمان بسیج ورزشکاران برگزار شد و از ورزشکارانی تجلیل به عمل آمد که نشان دادند که کسب مدال طلا برای آن‌ها به خاطر رویارو نشدن با نمایندگان رژیم صهیونیستی اصلا برای آن‌ها مهم نیست.

به گزارش ورزش سه، او درباره نشستی که قلعه‌نویی با تاج داشت، افزود: در این نشست برنامه تیم ملی مرور شد در تقویم‌ تیم ملی در فروردین و خرداد دیدارهای تدارکاتی خواهیم داشت. در این نشست ۲ ساعته نقطه نظرات قلعه‌نویی و جمع‌بندی مسائل با حضور مهدی تاج انجام شد.

وی افزود: باید در استادیوم‌ها مسیری را طی کنیم که اخلاق حرفه‌ای در ذهن هواداران بماند و در شان فوتبال باشد.

محمد نبی در پاسخ به این پرسش که آیا اراده‌ای از سوی فدراسیون فوتبال درباره زنوزی، مالک باشگاه تراکتور وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: موضوعات از این قبیل باید در حوزه خودش بررسی شود از این که بخواهیم نظرات شخصی خود را بیان کنیم درست نیست و باید اجازه دهیم که حوزه‌های تصمیم‌گیری در این زمینه وارد عمل شوند.

او در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره کمپ تیم ملی در جام جهانی تاکید کرد: با قلعه نویی به خاطر این که تجربه خوبی در خصوص کمپ‌ها دارد از کمپ‌های مختلف و هتل‌ها بازدید داشتیم. فکر می‌کنم محلی که برای کمپ تیم ملی اعلام کردیم تا ۱۵ ژانویه توسط فیفا اعلام خواهد شد. به ترتیب اولویت ما ۵ کمپ اعلام کردیم که اولویت ایران است که برای هتل محل اقامت تیم ملی مناسب است و هم برای محل تمرین تیم ملی مناسب و استاندارد است. در خصوص دیدارهای تدارکاتی نیز اجازه دهید وقتی نهایی شد اعلام کنیم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم‌چنین درباره ملاقات با سرمربیان تیم‌های ملی کشورهای دیگر گفت: این ملاقات با کشورهای اسپانیا، پرتقال، الجزایر و... بود آن چیزی که در این جلسات در کنار مراسم قرعه‌کشی و سمینار برگزار شد استقبال خوبی کشورهای دیگر بود و همه آن‌ها عنوان داشتند که اجازه دهید قرعه‌کشی انجام شود و بعد بین فدراسیون‌ها مکاتبه صورت بگیرد که این اتفاق رخ داده است، البته پرتقال هنوز قطعی نشده است. امیدوارم در یک هفته آینده تفاهم‌نامه بین فدراسیون ایران و سایر فدراسیون‌ها را منعقد و سپس اعلام کنیم.

وی ادامه داد: فیفا این دوره از بازی‌های جام جهانی را ۹ روز زودتر اعلام کرده یعنی در سنوات گذشته اگر ۳۰ روز بود الان ۳۹ روز شده است که این ۳۹ روز برای دوره آمادگی است آن چیزی که برای خودمان انجام می‌دهیم این است که در ۱۵ اردیبهشت ماه لیگ به اتمام برسد چند روزی را به بازیکنان استراحت می‌دهیم و از ۲۱ اردیبهشت وارد اردو می‌شوند.

محمدنبی افزود: در کنگره‌ای که در مراسم قرعه‌کشی با ماتیاس دبیرکل فیفا داشتیم آن چیزی که من اطلاع دارم نه در خصوص تیم ملی بلکه در خصوص همه تیم‌ها نیز مقرراتی دارند و برای جام جهانی موظف هستند طبق مقررات فیفا ویزای بازیکنان و کادر فنی را بدهند. آخرین صحبتی که تاج نیز داشت این کار انجام خواهد شد.